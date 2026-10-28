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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرعة الكونفدرالية.. الأهلي يصطدم بالرجاء المغربي في دور المجموعات

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، إلى جانب الرجاء المغربي وإسكو دي كارا التوجولي وأول أغسطس الأنجولي، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وأُجريت مراسم القرعة، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، وسط ترقب جماهيري للتعرف على مسار الفرق المشاركة في البطولة القارية خلال المرحلة المقبلة.

وتضم مجموعة الأهلي ثلاثة منافسين من مدارس كروية مختلفة، يتقدمهم الرجاء المغربي، الذي يمثل أبرز المواجهات المنتظرة للمارد الأحمر، إلى جانب إسكو دي كارا التوجولي وأول أغسطس الأنجولي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى كيتارا الأوغندي في الدور التمهيدي الثاني، حيث حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، قبل أن يؤكد تفوقه في لقاء الإياب بانتصار عريض بأربعة أهداف دون رد.

ويتطلع الأهلي إلى استثمار تأهله ومواصلة مشواره بنجاح في البطولة، سعيًا لتحقيق نتائج إيجابية خلال دور المجموعات والمنافسة على اللقب الأفريقي.

وجاءت مجموعة الأهلي كالتالي:

- الأهلي

- الرجاء المغربي

- اسكو دي كارا التوجولي

- أول أغسطس الأنجولي

النادي الأهلي الأهلي مجموعة الأهلي قرعة الكونفدرالية الكونفدرالية الرجاء المغربي

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