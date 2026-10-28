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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد المشادة مع عموته.. تطورات جديدة في أزمة أحمد رضا داخل الأهلي

احمد رضا
احمد رضا
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال ظهورها عبر برنامج «ملعب أون»، عن تطورات جديدة في أزمة أحمد رضا، لاعب النادي الأهلي، بعد المشادة التي وقعت بينه وبين المدير الفني الحسين عموتة، موضحة موقف اللاعب داخل الفريق وأن هناك خطوة جديدة يدرس الجهاز الفني تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وقالت ريهام حمدي، إن أزمة أحمد رضا اقتربت من الانتهاء بشكل كامل داخل النادي الأهلي، بعدما تحدث وائل جمعة، مدير الكرة، مع اللاعب، وطالبه بضرورة الالتزام والتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن مدير الكرة أكد للاعب أن الفرصة التي يسعى للحصول عليها يمكن أن تأتي خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والعمل على إثبات قدراته، مشيرة إلى أن أحمد رضا تعرض لعقوبة بسبب المشادة التي حدثت بينه وبين المدير الفني.

عموتة يختبر أحمد رضا في مركز جديد

في سياق متصل، كشفت ريهام حمدي عن تطور جديد في تدريبات الأهلي، بعدما اعتمد الجهاز الفني على أحمد رضا في مركزين مختلفين خلال المران.

وأشارت إلى أن اللاعب شارك في مركزه المعتاد بخط الوسط، كما جرى تطبيق فكرة الاستعانة به في مركز قلب الدفاع «المساك» بصورة عملية خلال التدريبات، بعدما طُرحت هذه الفكرة في وقت سابق.

وأكدت أن الجهاز الفني يفكر في الاستفادة من أحمد رضا في مركز قلب الدفاع خلال الفترة المقبلة، بما يمنح الفريق خيارًا إضافيًا في هذا المركز، وفقًا لاحتياجاته الفنية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه أحمد رضا إلى استعادة فرصته مع الأهلي وتجاوز تداعيات أزمته الأخيرة، بينما يدرس الجهاز الفني توظيف إمكاناته في أكثر من مركز للاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة.

أزمة أحمد رضا لاعب النادي الأهلي المدير الفني الحسين عموتة الأهلي الناقدة الرياضية ريهام حمدي تدريبات الأهلي

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