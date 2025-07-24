بمعالج قوى وقدرة شحن جبارة .. شاومي تغزو الأسواق بهاتف Xiaomi 16 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد يمكنك التفكير في هاتف شاومي 16 ألترا والذي يأتي بالعديد من التحسينات الملحوظة مقارنةً بسلسلة الهواتف التي تسبقه، وذلك مع قفزة نوعية في التصوير وسعة البطارية.

كشفت العديد من الشائعات على موفع Weibo عن بعض التحسينات المحتملة للهاتف فسيحصل هاتف Xiaomi 16 Ultra على ترقيات في ثلاث من كاميراته و ستحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر كبير بقياس بوصة واحدة ودقة 50 ميجابكسل يبدو هذا مطابقًا تمامًا للكاميرا الرئيسية في سابقه، ولكن قد يكون هذا مستشعرًا جديدًا مُحدّثًا.



هاتف Xiaomi 15 Ultra

أما عن كاميرا الهاتف فستاتي في هاتف Xiaomi 15 Ultra، بكاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل بمستشعر 1/1.4 بوصة. ولكن وفقا للتسريبات ستكون الكاميرا أكبر في هاتف Xiaomi 16 Ultra وستأتي بمستشعر أكبر 1/1.28 بوصة

فيما تتميز الكاميرا الرئيسية في هاتف iPhone 16 Pro Max بحجم مستشعر مماثل مع وضوحًا أفضل وأداءً أفضل في الإضاءة المنخفضة وعند التقاط الصور وقد تحتوي عدسة الزاوية العريضة جدًا على مستشعر سوني LYT600 بدقة 50 ميجابكسل ومقاس 1/1.95 بوصة (أكبر من مستشعر كاميرا هاتف Xiaomi 15 Ultra فائقة الاتساع ومقاس 1/2.76 بوصة) وفي الوقت نفسه تسعى الشركة لزيادة سعة البطارية، لتأتي بسعة هائلة تتراوح بين 7000 و7500 مللي أمبير/ساعة

أما عن موعد إطلاق هاتف Xiaomi 16 Ultra فهو لازال بعيدًا عن الإطلاق الرسمي.