مدير الدولية للطاقة الذرية يشيد بالدور المحوري للرئيس السيسي والذي أسهم في التوصل إلى اتفاق القاهرة بين الوكالة وإيران 2025

أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بالدور المحوري الذي اضطلع به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أسهم في التوصل إلى اتفاق القاهرة في 9 سبتمبر 2025 بين الوكالة وإيران.

وثمن جروسي -خلال كلمته أمام مجلس الأمن- الدور المصري الفاعل والجهود الدبلوماسية التي أسهمت في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الانخراط بين الجانبين، واصفاً المساعدة التي قدمتها مصر بأنها "لا غنى عنها" في تيسير التوصل إلى الاتفاق.

وأكد المدير العام للوكالة أن اتفاق القاهرة يمثل خطوة هامة وأساساً لأي اتفاق مستقبلي بشأن الملف النووي الإيراني، لأنه يوفر نهجاً عملياً لمعالجة الشواغل المرتبطة بالوضع الأمني الإيراني، مشدداً على أن الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من الأنشطة النووية في إيران لا بديل له.

وأوضح أن إعادة تفعيل اتفاق القاهرة تفتح الباب لمعالجة المسائل العملية المرتبطة بتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما ما يتعلق بالمنشآت النووية التي تعرضت لضربات عسكرية، والمواد النووية الموجودة بها أو المرتبطة بها.

وأشار إلى اننا لم نقف مكتوفي الأيدي، بل أحرز العمل الفني التحضيري اللازم تقدما في إطار جهود الوساطة المختلفة، وأصبحت الأسس التي يمكن الاستناد إليها للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يتيح عودة المفتشين إلى إيران واضحة.

وشدد على انه يتعين أن يتضمن أي مسار للمضي قدماً بشأن البرنامج النووي الإيراني الدور الأساسي الذي لا غنى عنه للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق، إذ لا يمكن التحقق من أي حل، ومن ثم ضمان استدامته، دون هذا الدور.. مضيفاً ان عملنا مع فريقي التفاوض والخبراء الفنيين الأمريكيين اتسم بالشمولية والدقة.

ولفت الى أن العديد من الدول الأعضاء، من بينها سلطنة عُمان وباكستان وقطر ومصر، بذلت جهودا مهمة لإيجاد سبيل لاستئناف التواصل مع إيران، بما يتيح التوصل إلى صيغة توافقية مقبولة.

وأشار الى انه وفي 9 سبتمبر 2025، وتحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمساعدة لا غنى عنها من وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وقعت اتفاقا مع وزير خارجية إيران الدكتور عباس عراقجي، بشأن “الخطوات العملية لتنفيذ الضمانات في إيران بموجب اتفاق الضمانات المبرم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في أعقاب الهجمات المسلحة التي استهدفت منشآتها النووية الخاضعة للضمانات”.

وتابع "وقد مثل اتفاق القاهرة نهجا عملياً لمعالجة الشواغل الأمنية الإيرانية، وتيسير تنفيذ أنشطة التحقق الضرورية في إيران في أعقاب الهجمات".