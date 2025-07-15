"Xiaomi 15 Ultra".. مواصفات وأسعار هاتف "شاومي" الجديد

أعلنت شركة شاومي عن إصدارها المحدود من هاتف شاومي 15 ألترا والذي يأتي بكاميرا مذهلة ومدعوم بالذكاء الأصطناعي و يأتي هاتف شاومي 15 ألترا، بغطاء خلفي فضي اللون مع لمسات ذهبية، أبرزها حلقة الكاميرا الكبيرة

يأتي الهاتف بإطار رمادي يُعطي انطباعًا بأنه كاميرا مُستعملة. بالإضافة إلى الاختلافات البصرية، يتميز الإصدار الخاص بنفس المكونات الداخلية ومواصفات الكاميرا لهاتف شاومي 15 ألترا العادي.

هاتف Xiaomi 15 Ultra

على الجانب الآخر يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية خلفية ضخمة بقياس بوصة واحدة، مع عدسة مقربة بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 4.3x، ومستشعر بحجم 1/1.4 بوصة وعدسة مقربة أخرى بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل.

تشمل الميزات البارزة الأخرى لهاتف شاومي 15 ألترا هو أنه يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite، وشاشة LTPO AMOLED QHD بقياس 6.73 بوصة، وهيكل مقاوم للماء والغبار IP68.

جاء هاتف Xiaomi 15 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية مدعومة بتقنيات Leica، تتضمن مستشعر رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل Sony Lyt-900، وعدسة تليفوتوغرافية بيرسكوب بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر Samsung HP9، وعدسة تليفوتوغرافية عائمة بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني IMX858.

بالإضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل تأتي مع تقنيات التثبيت البصري ومعالجة الصور المتقدمة التصوير الفوتوغرافي المذهل وتسجيل الفيديو.

يحزم هاتف Xiaomi 15 Ultra بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحنا سلكيا بقدرة 90 وات وشحن لاسلكي 50 وات، يبلغ سعره في الصين حوالي 6,499 يوان (أي 900 دولار أمريكي).