بقدرة شحن جبارة.. شاومي تغزو الأسواق بجهاز شاومي Pad 8 Pro اللوحي

قد لا تنتهي شركة شاومي من إنتاج الأجهزة اللوحية هذا العام. فبعد شهر واحد فقط من إعلانها عن جهازي Xiaomi Pad 7S Pro و Redmi K Pad ، أفادت التقارير أن الشركة تُعدّ طرازًا آخر عالي الأداء يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite. ومن المرجح أن يكون الجهاز هو Xiaomi Pad 8 Pro.

مواصفات شاومي باد 7 برو

يأتي هذا التسريب من مصدر موثوق على منصة Weibo، وهو Digital Chat Station، والذي يزعم أن الجهاز اللوحي سيُطرح لأول مرة إلى جانب هواتف Xiaomi 16 الذكية في وقت لاحق من هذا العام. وقد يُعلن عن ذلك في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر، بناءً على الجدول الزمني الحالي.

وسيحتوي جهاز Pad 8 Pro على شاشة IPS LCD بمقاس يتراوح بين 11 و12 بوصة. ومن المثير للاهتمام أن شاومي لا تزال مترددة في استخدام شاشات OLED في أجهزتها اللوحية الرائدة، ويبدو أن هذا الطراز الجديد ليس استثناءً.

قدرات الشحن في جهاز شاومي باد 7 برو

أما بالنسبة لعمر البطارية، فيُقال إن الجهاز مزود ببطارية كبيرة، وميزات حصرية لتحسين أداء الألعاب ويأتي الجهاز بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة 512 جيجابايت وشاشة IPS LCD بقياس 11.2 بوصة، تدعم معدل تحديث 144 هرتز.

من ناحية البرمجيات، يعمل جهاز Pad 7S Pro بنظام Android 15 مع واجهة HyperOS 2. يدعم الجهاز أيضًا مدخل القلم، ويحتوي على أربعة مكبرات صوت، ويتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية، فتتميز بكاميرا سيلفي عريضة الزاوية بدقة 32 ميجابكسل. يعمل الجهاز ببطارية بسعة 8850 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 67 واط، ويُقال إنه قادر على شحن 40% من سعة البطارية في 20 دقيقة.