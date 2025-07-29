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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية عملاقة وسعر اقتصادي.. مواصفات هاتف Redmi 15 5G من شاومي

Redmi 15 5G
Redmi 15 5G
لمياء الياسين

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف ذكي جديد اقتصادي ويعد هذا الطراز هو Redmi 15 5G، المقرر إطلاقه الشهر المقبل ببطارية ضخمة تدوم طويلًا. إليك ما تحتاج لمعرفته.

يأتي هاتف Redmi ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير، وسيتم إطلاقه في 19 أغسطس ومن جانبها نشرت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة الإعلان التشويقي الرسمي ، كاشفةً عن بعض مواصفاته الرئيسية، ومقدمةً لنا لمحةً عن تصميمه. تزعم شاومي أن هاتف Redmi 15 5G هو أنحف هاتف ذكي بسعة بطارية ضخمة تبلغ 7000 مللي أمبير/ساعة. 

كما يتميز الجزء الخلفي بـ"جزيرة كاميرا معدنية مقاومة للعوامل الجوية". وبفضل بطاريته الكبيرة ودعمه للشحن العكسي السلكي بقوة 18 واط، تُشير الشركة إلى إمكانية استخدام هذا الطراز كباور بنك .


مواصفات ريدمي 15 5G
 

على الرغم من أن هذا الطراز سيُطرح لأول مرة في فئة الهواتف الاقتصادية، إلا أنه سيُقدم الشاشة الأكثر سلاسةً في هذه الفئة بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز. كما تتميز الشاشة مقاس 6.9 بوصة بدقة FHD+ بميزات راحة العين. وفي الوقت نفسه، يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا مزدوجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل.

 أما بالنسبة للمواصفات، فيأتي هاتف Redmi 15 5G مزودًا بمعالج Snapdragon 6s من الجيل الثالث، ويعمل بنظام HyperOS 2.0 المُخصص المُستند إلى نظام التشغيل Android 15.

تشمل الميزات الأخرى وجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وتصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار، ودعم الشحن السريع السلكي بقوة 33 واط و ستطرح شاومي هاتف Redmi 15 5G في الهند في 19 أغسطس بألوان متعددة، هي الأسود الداكن، والأرجواني ، والأبيض

بطارية ضخمة هاتف Redmi 15 5G هاتف ذكي شركة شاومي كاميرا أمامية

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