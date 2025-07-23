بسعر لن تصدقه وشحن يدوم لـ 20 يوما.. لينوفو تطلق ساعة Lenovo Watch Pro

أطلقت لينوفو رسميًا أحدث ساعتها القابلة للارتداء الاقتصادية، لينوفو واتش برو بسعرٍ مناسب، تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED، ومستشعرات صحية متنوعة، وعمر بطارية طويل، وغيرها الكثير. إليكم أهم مواصفاتها وميزاتها وسعرها.

مواصفات لينوفو ووتش برو

يأتي طراز ساعة Watch Pro الجديد من عملاق التكنولوجيا الصيني بإطار من سبائك الزنك والمغنيسيوم، وشاشة AMOLED دائرية مقاس 1.43 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل، وزجاج كريستالي ماسي للحماية.

كما يتميز بمقاومة للماء حتى عمق 3 أمتار. ويدعم أكثر من 70 وضعًا رياضيًا، بالإضافة إلى عداد السعرات الحرارية المحروقة

تتميز ساعة Lenovo Watch Pro بتتبع معدل ضربات القلب، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم SpO2، بالإضافة إلى خرائط النوم وتحليلها.



ساعة لينوفو برو



بشحنة واحدة كاملة، يمكن لهذه الساعة الذكية الاقتصادية أن تدوم حتى ٢٠ يومًا عند استخدامها باعتدال وينخفض عمر البطارية إلى حوالي ١٨ يومًا عند استخدامها بشكل طبيعي. ومن الميزات البارزة الأخرى ميزة SOS مدمجة، وتطبيقات مفيدة للساعة الذكية (الطقس، والتقويم، والآلة الحاسبة، والمصباح اليدوي، وغيرها)، ودعم منصات الدفع مثل WeChat وAlipay.

حتى الآن، أطلقت الشركة ساعة لينوفو ووتش برو في السوق الصينية، ولا توجد أي أخبار عن إطلاقها عالميًا. أُعلن عن هذا الجهاز بسعر 499 يوانًا، أي ما يعادل حوالي 69 دولارًا أمريكيًا. يتوفر هذا الطراز بلونين، الذهبي والرمادي.

يأتي إطلاق لينوفو ووتش برو بعد أكثر من شهر من إطلاق لينوفو ووتش إس ، وهي ساعة ذكية أخرى بأسعار معقولة مزودة بشاشة AMOLED مماثلة.