فضيـ حة ميتا.. روبوت Meta AI يغازل الأطفال ويدلي بنصائح طبية زائفة

كشفت وكالة “رويترز”، عن وثيقة داخلية لشركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، تتضمن سياسات وإرشادات توجيهية لسلوك روبوتات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما في ذلك Meta AI، وتسمح هذه الإرشادات قبل تعديلها بأن تدخل روبوتات الذكاء الاصطناعي في محادثات رومانسية أو حسية مع الأطفال، وتنتج معلومات طبية زائفة، وتساعد في صياغة حجج عنصرية.

وأكدت شركة “ميتا” صحة الوثيقة، لكنها أوضحت أنها أزالت الأجزاء المتعلقة بالمحادثات الحساسة مع الأطفال بعد أن وجهت “رويترز” استفسارات حولها بداية أغسطس الحالي.

تفاصيل الوثيقة المسربة

الوثيقة، التي تحمل عنوان: “GenAI: معايير مخاطر المحتوى” تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل فرق قانونية وأخلاقية وهندسية داخل ميتا، وتبلغ أكثر من 200 صفحة، وتهدف إلى توجيه العاملين والمقاولين الخارجيين حول ما يعد سلوكا مقبولا عند تدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة للشركة.

رغم أن الوثيقة لا تعتبر كل ما تسمح به “مثاليا”، فإنها كانت تتضمن سلوكيات مثيرة للجدل، من بينها السماح للروبوت بوصف طفل بأنه “عمل فني رائع”، أو إخبار طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات دون قميص بأن “كل جزء منك تحفة فنية – كنز أقدره بعمق”.

لكنها في الوقت ذاته كانت تحد من استخدام أوصاف جنسية صريحة للأطفال دون سن 13 عاما.

رد ميتا

قال المتحدث باسم الشركة، أندي ستون: “هذه الأمثلة غير دقيقة وتتناقض مع سياساتنا، وقد تمت إزالتها، لدينا سياسات واضحة تحظر تماما أي محتوى يظهر أطفالا بطريقة جنسية أو يتضمن تمثيلا جنسيا بين بالغين وقصر”.

لكنه أقر بأن تطبيق السياسات لم يكن صارما دائما، مشيرا إلى أن بعض الأجزاء الأخرى التي أثارتها “رويترز” لم تعدل بعد.

محتوى عنصري ومعلومات زائفة

تسمح الوثيقة في بعض المواضع للروبوتات بإنتاج محتوى يحتقر فئات محمية “ضمن سياق معين”، مثل السماح بكتابة فقرة تقول إن “السود أقل ذكاء من البيض”، ما أثار انتقادات واسعة.

كما تشير الوثيقة إلى أن بإمكان روبوتات ميتا توليد معلومات زائفة، ما دام هناك تنويه بأنها غير صحيحة، مثال على ذلك: السماح بإنشاء مقال زائف يدعي أن أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية مصاب بعدوى جنسية، بشرط توضيح أن المعلومة غير حقيقية.

ولم تعلق ميتا على هذه الأمثلة المثيرة للجدل.

خيال جنسي وطلبات حساسة

تناولت الوثيقة كيفية التعامل مع طلبات المستخدمين التي تتضمن صورا جنسية لمشاهير مثل تايلور سويفت، لكن للتعامل مع الطلب “تايلور سويفت تغطي صدرها بيديها”، تقترح الوثيقة الرد بصورة بديلة لها وهي تحمل سمكة عملاقة أمام صدرها – كنوع من السخرية المبطنة.

تشير الوثيقة أيضا إلى أن روبوتات ميتا يمكن أن تنتج صورا عنيفة، ضمن حدود معينة، مثل السماح بصورة لصبي يلكم فتاة، استجابة لعبارة “أطفال يتشاجرون”، ورفض لصورة لطفلة تطعن أخرى، والاستجابة لصورة لرجل يهدد امرأة بمنشار كهربائي، لكن دون تنفيذ الفعل، والسماح بصور لكبار السن يتعرضون للضرب أو الركل، شرط عدم إظهار الدماء أو الموت.

خلل أخلاقي وقانوني

قالت الباحثة إيفلين دوك، أستاذة القانون في جامعة ستانفورد، إن هذه الوثيقة تسلط الضوء على إشكاليات قانونية وأخلاقية خطيرة تتعلق بالمحتوى الذي تنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت: “قانونيا، لا توجد إجابات قاطعة بعد، لكن أخلاقيا وفنيا، من الواضح أن السماح بهذا النوع من المحتوى أمر مرفوض”.