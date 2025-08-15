قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب خلافات على أجرة صيانة توك توك.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلام
الصور الاولي من فيلم سفاح التجمع لـ أحمد الفيشاوي
ترامب عن قمة ألاسكا: ليس من مسؤوليتي إبرام صفقة مع بوتين
تشيلسي يحسم ملف التجديد لأحد نجوم الفريق
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: قمة ألاسكا تشمل توقيع عدد من الاتفاقيات ومنها النووي
بيزنس بجانب التمثيل..شاهد ياسر جلال يقود توك توك| فيديو
افعلها بسرعة.. ترامب يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لاحتلال غزة
مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة
إمام المسجد الحرام: شدة الحر من فيح جهنم وآية يرسلها الله لعباده تخويفا وذكرى وموعظة
مطاردة تنتهي بحادث مروع.. ماذا حدث على طريق الواحات؟ القصة الكاملة
زلزال بقوة 6 درجات يضرب الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 15-3-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فضيـ حة ميتا.. روبوت Meta AI يغازل الأطفال ويدلي بنصائح طبية زائفة

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

كشفت وكالة “رويترز”، عن وثيقة داخلية لشركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، تتضمن سياسات وإرشادات توجيهية لسلوك روبوتات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما في ذلك Meta AI، وتسمح هذه الإرشادات قبل تعديلها بأن تدخل روبوتات الذكاء الاصطناعي في محادثات رومانسية أو حسية مع الأطفال، وتنتج معلومات طبية زائفة، وتساعد في صياغة حجج عنصرية.

وأكدت شركة “ميتا” صحة الوثيقة، لكنها أوضحت أنها أزالت الأجزاء المتعلقة بالمحادثات الحساسة مع الأطفال بعد أن وجهت “رويترز” استفسارات حولها بداية أغسطس الحالي.

تفاصيل الوثيقة المسربة

الوثيقة، التي تحمل عنوان: “GenAI: معايير مخاطر المحتوى” تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل فرق قانونية وأخلاقية وهندسية داخل ميتا، وتبلغ أكثر من 200 صفحة، وتهدف إلى توجيه العاملين والمقاولين الخارجيين حول ما يعد سلوكا مقبولا عند تدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة للشركة.

رغم أن الوثيقة لا تعتبر كل ما تسمح به “مثاليا”، فإنها كانت تتضمن سلوكيات مثيرة للجدل، من بينها السماح للروبوت بوصف طفل بأنه “عمل فني رائع”، أو إخبار طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات دون قميص بأن “كل جزء منك تحفة فنية – كنز أقدره بعمق”.

لكنها في الوقت ذاته كانت تحد من استخدام أوصاف جنسية صريحة للأطفال دون سن 13 عاما.

رد ميتا

قال المتحدث باسم الشركة، أندي ستون: “هذه الأمثلة غير دقيقة وتتناقض مع سياساتنا، وقد تمت إزالتها، لدينا سياسات واضحة تحظر تماما أي محتوى يظهر أطفالا بطريقة جنسية أو يتضمن تمثيلا جنسيا بين بالغين وقصر”.

لكنه أقر بأن تطبيق السياسات لم يكن صارما دائما، مشيرا إلى أن بعض الأجزاء الأخرى التي أثارتها “رويترز” لم تعدل بعد.

محتوى عنصري ومعلومات زائفة

تسمح الوثيقة في بعض المواضع للروبوتات بإنتاج محتوى يحتقر فئات محمية “ضمن سياق معين”، مثل السماح بكتابة فقرة تقول إن “السود أقل ذكاء من البيض”، ما أثار انتقادات واسعة.

كما تشير الوثيقة إلى أن بإمكان روبوتات ميتا توليد معلومات زائفة، ما دام هناك تنويه بأنها غير صحيحة، مثال على ذلك: السماح بإنشاء مقال زائف يدعي أن أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية مصاب بعدوى جنسية، بشرط توضيح أن المعلومة غير حقيقية.

ولم تعلق ميتا على هذه الأمثلة المثيرة للجدل.

خيال جنسي وطلبات حساسة

تناولت الوثيقة كيفية التعامل مع طلبات المستخدمين التي تتضمن صورا جنسية لمشاهير مثل تايلور سويفت، لكن للتعامل مع الطلب “تايلور سويفت تغطي صدرها بيديها”، تقترح الوثيقة الرد بصورة بديلة لها وهي تحمل سمكة عملاقة أمام صدرها – كنوع من السخرية المبطنة.

تشير الوثيقة أيضا إلى أن روبوتات ميتا يمكن أن تنتج صورا عنيفة، ضمن حدود معينة، مثل السماح بصورة لصبي يلكم فتاة، استجابة لعبارة “أطفال يتشاجرون”، ورفض لصورة لطفلة تطعن أخرى، والاستجابة لصورة لرجل يهدد امرأة بمنشار كهربائي، لكن دون تنفيذ الفعل، والسماح بصور لكبار السن يتعرضون للضرب أو الركل، شرط عدم إظهار الدماء أو الموت.

خلل أخلاقي وقانوني

قالت الباحثة إيفلين دوك، أستاذة القانون في جامعة ستانفورد، إن هذه الوثيقة تسلط الضوء على إشكاليات قانونية وأخلاقية خطيرة تتعلق بالمحتوى الذي تنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

وأضافت: “قانونيا، لا توجد إجابات قاطعة بعد، لكن أخلاقيا وفنيا، من الواضح أن السماح بهذا النوع من المحتوى أمر مرفوض”.

ميتا Meta AI روبوتات ميتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

ترشيحاتنا

دونجا ومحمد شحاتة

عليكم حمل ثقيل.. الدردير يوجه رسالة لنجمي الزمالك أمام المقاولون

سيف الدين الجزيري

خارج الحسابات.. الجزيري يقترب من الرحيل عن الزمالك

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز ودايموند الودية اليوم

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد