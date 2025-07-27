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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعًا للفأرة والكيبورد.. سوار ميتا الثوري للكتابة والنقر بدون لمس أي شيء بيدك

سوار ميتا
سوار ميتا
شيماء عبد المنعم

يعمل باحثو قسم Reality Labs التابع لشركة “ميتا” على تطوير سوار ذكي يرتدى على المعصم، يتيح للمستخدمين التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر من خلال حركات يدوية بسيطة، دون الحاجة إلى لوحة مفاتيح أو فأرة تقليدية. 

قد يحدث هذا الابتكار ثورة في طرق الإدخال الرقمي، لا سيما لمن يعانون من إعاقات حركية أو قدرات حركية محدودة.

ماذا يمكن أن يفعل سوار ميتا الذكي؟


أعلنت “ميتا” في منشور على مدونتها أنها نجحت في اختبار نموذج أولي من هذا السوار مع نظاراتها الذكية المرتقبة أوريون Orion، التي تعمل بتقنية الواقع المعزز. 

وأوضحت أن هذا السوار يقلل من الاعتماد على أدوات الإدخال التقليدية مثل لوحة المفاتيح والفأرة، حيث يسمح بإرسال الرسائل، والتنقل داخل القوائم، والتفاعل مع المحتوى الرقمي، دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف أو استخدام اليدين بشكل مباشر.

سوار ميتا الذكي

السوار قادر على التعرف على مجموعة واسعة من الإيماءات، مثل النقر، والقرص، والتمرير، حتى عندما تكون اليد في وضع الراحة. 

كما يدعم خاصية التعرف على الكتابة اليدوية، مما يعني أن المستخدم يمكنه كتابة الرسائل على سطح صلب مثل المكتب أو الفخذ.

وتقول ميتا إن هذه التقنية قد تتيح للمستخدمين إرسال رسائل خاصة في الأماكن العامة بطريقة طبيعية وسلسة، دون لفت الانتباه.

إمكانية مساعدة ذوي الإعاقة

تتعاون الشركة مع جامعة كارنيجي ميلون لاختبار السوار على أشخاص يعانون من إصابات في الحبل الشوكي، والهدف هو التحقق مما إذا كان بإمكان هؤلاء الأشخاص استخدام الكمبيوتر، حتى لو لم يتمكنوا من تحريك أذرعهم أو أيديهم، نظرا لأن بعضهم لا يزال يظهر إشارات عضلية يمكن للسوار تفسيرها.

كيف يعمل السوار؟


يعتمد السوار الجديد على تقنية غير جراحية تعرف باسم الرسم العضلي الكهربائي السطحي surface electromyography - sEMG، والتي تستخدم مستشعرات لالتقاط الإشارات الكهربائية العصبية التي يرسلها الدماغ إلى اليد، وتحويلها إلى أوامر رقمية للتحكم بالأجهزة.

تم تدريب النظام الذي يشغل السوار على بيانات من آلاف المتطوعين، ما يجعله دقيقًا في فهم الإيماءات الدقيقة من مجموعة متنوعة من الأشخاص دون الحاجة إلى معايرة فردية لكل مستخدم.

تؤكد ميتا أن هذه التقنية لا تتطلب أي تدخل جراحي، ما يجعلها أكثر أمانا مقارنة بمشاريع مثل نيورالينك التابعة لإيلون ماسك، والتي تعتمد على زرع شرائح داخل الدماغ.

من المتوقع أن يتم الكشف عن السوار الذكي علنا إلى جانب النظارات الذكية القادمة من “ميتا” تحت الاسم الرمزي Hypernova، والتي يقال إن سعرها سيتراوح بين 1000 و1400 دولار، وقد يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

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