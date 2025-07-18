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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Imagine Me .. ميتا تطلق ميزة تصوير خيالية بالذكاء الاصطناعي

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة ميتا Meta، في طرح أحدث ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحت اسم "Imagine Me"، لجميع المستخدمين في الهند. 

وتتيح أداة ميتا الجديدة، المتوفرة عبر تطبيقات إنستجرام، ماسنجر، وواتساب، إنشاء صور إبداعية وشخصية للمستخدمين باستخدام أوامر نصية بسيطة فقط.

تجربة تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي داخل المحادثات


من خلال التفاعل مع حساب @Meta AI داخل المحادثات الفردية أو الجماعية، يمكن للمستخدمين إرسال رسائل مثل:
"تخيلني نجم روك من التسعينات" أو "تخيلني كبطل في كتاب مصور"، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد صور مستوحاة من المظهر الحقيقي للمستخدم وبحسب الفكرة التي يحددها.

كيف تعمل الميزة؟

لتفعيل "Imagine Me"، يحتاج المستخدم إلى بدء محادثة مع @Meta AI على إنستجرام أو ماسنجر أو واتساب، وسيطلب من المستخدم لأول مرة رفع مجموعة من الصور الشخصية، حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من فهم ملامحه وصفاته الفيزيائية.

بمجرد رفع الصور، يمكن كتابة أوامر مثل “تخيلني على سطح القمر” أو “تخيلني بلوحة من عصر النهضة” أو “تخيلني أرتدي زي سايبربنك مستقبلي”، وسيتم إنشاء صورة مخصصة خلال ثوانٍ، تمزج بين الصور المرفوعة والأمر النصي.

الخصوصية تحت السيطرة


أكدت "ميتا" أن الصور المستخدمة في الإعداد يمكن تعديلها أو حذفها في أي وقت من خلال إعدادات Meta AI، كما يمكن للمستخدمين إعادة التقاط الصور، أو إيقاف الميزة بالكامل في حال رغبتهم بذلك.

تمثل ميزة "Imagine Me" خطوة جديدة ضمن استراتيجية ميتا لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصاتها الأكثر استخداما.
 

وتوفر هذه التجربة للمستخدمين وسيلة مرحة وتعبيرية لتخيل أنفسهم في عوالم فنية أو خيالية، ضمن سياق المحادثات اليومية.

ولمن يرغب في خوض التجربة، ما عليه سوى إرسال رسالة بسيطة إلى @Meta AI ليبدأ في اكتشاف نسخة جديدة من نفسه كبطل خارق، رائد فضاء، أو حتى كشخصية من عالم الفانتازيا.

ميتا Imagine Me الذكاء الاصطناعي Meta AI

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