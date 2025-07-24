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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تعزز إجراءات الأمان لحماية المراهقين على إنستجرام وفيسبوك

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا Meta، المالكة لإنستجرام وفيسبوك، عن ميزات أمان جديدة تهدف لحماية المراهقين أثناء استخدامهم لمنصاتها، من بينها عرض معلومات عن الحسابات التي ترسل لهم رسائل، وخيار الحظر والإبلاغ بضغطة واحدة.

وفي خطوة تصعيدية، كشفت شركة ميتا في تدوينة يوم الأربعاء الماضي، أنها قامت بحذف آلاف الحسابات التابعة لأشخاص بالغين قاموا بترك تعليقات جنسية أو طلبوا صورا غير لائقة من أطفال دون سن 13 عاما. 

من بين هذه الحسابات، 135 ألفا تورطوا في تعليقات مسيئة، و500 ألف تم ربطها بتفاعلات “غير لائقة” مع حسابات أطفال.

تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الضغوط على شركات التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين القصر، وسط مخاوف من تأثير المنصات على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وخصوصا في ظل وجود بالغين مفترسين إلكترونيا يسعون لاستغلال الأطفال وابتزازهم لاحقا.

وأشارت “ميتا” إلى أن المراهقين قاموا خلال الفترة الماضية بـحظر أكثر من مليون حساب والإبلاغ عن مليون آخرين، وذلك بعد تلقيهم رسائل تنبيهية تحثهم على توخي الحذر في المحادثات الخاصة والإبلاغ عن أي تصرف مريب أو مقلق.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت “ميتا” اختبار استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما إذا كان بعض المستخدمين يخفون أعمارهم الحقيقية عند إنشاء حساب على إنستجرام، الذي يفترض ألا يستخدم إلا من قبل من هم فوق سن 13. 

وفي حال تم رصد أي محاولة لتزوير العمر، يتم تحويل الحساب تلقائيا إلى حساب مراهق يخضع لضوابط أكثر صرامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات الخاصة بالمراهقين تكون خاصة Private بشكل تلقائي، كما أن الرسائل الخاصة تكون محصورة فقط في الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم أو على علاقة سابقة به، وقد تم تفعيل هذه السياسات رسميا في عام 2024.

ورغم هذه الإجراءات، لا تزال “ميتا” تواجه عشرات الدعاوى القضائية من ولايات أمريكية تتهمها بتعريض الأطفال للخطر والمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب، من خلال تصميم ميزات تسبب الإدمان على منصاتها بشكل متعمد.

ميتا فيسبوك ميزات أمان جديدة حماية المراهقين

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