في خطوة مفاجئة.. جوجل تتعاون مع واتساب لتقديم ميزة ثورية تتفوق بها على آيفون وجالاكسي

أعلنت شركة جوجل، بعد يومين فقط من الكشف عن عائلة هواتف Pixel 10، عن ميزة ثورية وحصرية لأجهزتها الجديدة، وذلك بالتعاون مع تطبيق التراسل الأكثر شهرة في العالم "واتساب"، في خطوة مفاجئة تضعها في صدارة المنافسة مع آبل وسامسونج.

كشف حساب "Made by Google" الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا) أن هواتف Pixel 10 ستكون الأولى في العالم التي تدعم إجراء مكالمات واتساب الصوتية والمرئية عبر الأقمار الصناعية، مما يتيح للمستخدمين البقاء على اتصال حتى في المناطق النائية التي لا توجد بها تغطية خلوية.

مكالمات فيديو وصوت خارج الشبكة

مع الإطلاق الرسمي لهواتف Pixel 10 في المتاجر بتاريخ 28 أغسطس، سيتم تفعيل الميزة الجديدة التي ستسمح بإجراء واستقبال مكالمات واتساب أثناء وجود الهاتف في وضع الاتصال عبر الأقمار الصناعية. وأظهر مقطع الفيديو المرفق بالإعلان هاتف بكسل وهو يستقبل مكالمة واتساب بنجاح في منطقة معزولة.

ورغم الإثارة المحيطة بالميزة، إلا أن التفاصيل الدقيقة التي تم استنتاجها من "الشروط والأحكام" المذكورة في الفيديو تشير إلى بعض القيود. فقد أوضحت جوجل أن الخدمة ستعمل فقط مع شركات اتصالات مشاركة، وقد تترتب عليها رسوم إضافية، كما أنها تتطلب وجود المستخدم في منطقة خارجية ذات سماء مكشوفة.

تفوق واضح على المنافسين

بغض النظر عن القيود، تعتبر هذه الميزة انتصارًا كبيرًا لجوجل في سباق الهواتف الرائدة. فشركة آبل تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية منذ هاتف iPhone 14، لكنها لا تزال تقتصر على إرسال رسائل الطوارئ النصية فقط حتى في أحدث هواتفها.

أما هاتف Galaxy S25 Ultra من سامسونج، فيقدم ميزة اتصال عبر الأقمار الصناعية ولكن بتوافر أكثر محدودية.

ورغم وجود خدمات إنترنت فضائي أوسع انتشارًا، إلا أنها تعمل بشكل مختلف وتتطلب خطط اشتراك خاصة، بينما تبدو ميزة جوجل مدمجة بشكل أعمق مع تجربة المستخدم الأساسية.

يبقى القلق الأكبر حول مدى توفر هذه الميزة عالميًا. فبينما يعد التعاون مع واتساب خطوة ذكية، يخشى الكثيرون أن تكون هذه الميزة مجرد وسيلة لجذب المزيد من المستخدمين في الولايات المتحدة دون أن تتوفر في بقية دول العالم. علينا انتظار الإعلان التفصيلي لمعرفة كافة التفاصيل حول الانتشار العالمي والشركاء من شركات الاتصالات.