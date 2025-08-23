قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام أبو الفتح تكتب: كم ثقبًا لم يُكتشف بعد؟
فاجعة أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
أبل تلجأ لمنافستها جوجل لإنقاذ سيري وتطويره بذكاء Gemini الاصطناعي
زي الفُلّ.. حسام حبيب ينفي تعرض شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية| خاص
مستشار بكلية القادة: لدينا مطرقة مؤلمة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدودنا
قرار عاجل.. الكشف عن سبب الكارثة الأول في غرق فتيات أبو تلات
مستشار بكلية القادة والأركان: خطة نتنياهو لاحتلال غزة فاشلة
الداخلية يفتتح مشواره في دوري المحترفين بالفوز على ديروط
حادث غرق أبو تلات.. مفاجآت بشأن الأكاديمية المنظمة للرحلة وضبط المديرة منذ أيام
أحمد موسى: مناورات النجم الساطع بين مصر وأمريكا من أكبر التدريبات بالشرق الأوسط
الهندسة 97.3% والتجارة 93.8%.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025
بالأسماء.. المصابات في حادث غرق فتيات سوهاج بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في خطوة مفاجئة.. جوجل تتعاون مع واتساب لتقديم ميزة ثورية تتفوق بها على آيفون وجالاكسي

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل، بعد يومين فقط من الكشف عن عائلة هواتف Pixel 10، عن ميزة ثورية وحصرية لأجهزتها الجديدة، وذلك بالتعاون مع تطبيق التراسل الأكثر شهرة في العالم "واتساب"، في خطوة مفاجئة تضعها في صدارة المنافسة مع آبل وسامسونج.

كشف حساب "Made by Google" الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا) أن هواتف Pixel 10 ستكون الأولى في العالم التي تدعم إجراء مكالمات واتساب الصوتية والمرئية عبر الأقمار الصناعية، مما يتيح للمستخدمين البقاء على اتصال حتى في المناطق النائية التي لا توجد بها تغطية خلوية.

مكالمات فيديو وصوت خارج الشبكة

مع الإطلاق الرسمي لهواتف Pixel 10 في المتاجر بتاريخ 28 أغسطس، سيتم تفعيل الميزة الجديدة التي ستسمح بإجراء واستقبال مكالمات واتساب أثناء وجود الهاتف في وضع الاتصال عبر الأقمار الصناعية. وأظهر مقطع الفيديو المرفق بالإعلان هاتف بكسل وهو يستقبل مكالمة واتساب بنجاح في منطقة معزولة.

ورغم الإثارة المحيطة بالميزة، إلا أن التفاصيل الدقيقة التي تم استنتاجها من "الشروط والأحكام" المذكورة في الفيديو تشير إلى بعض القيود. فقد أوضحت جوجل أن الخدمة ستعمل فقط مع شركات اتصالات مشاركة، وقد تترتب عليها رسوم إضافية، كما أنها تتطلب وجود المستخدم في منطقة خارجية ذات سماء مكشوفة.

تفوق واضح على المنافسين

بغض النظر عن القيود، تعتبر هذه الميزة انتصارًا كبيرًا لجوجل في سباق الهواتف الرائدة. فشركة آبل تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية منذ هاتف iPhone 14، لكنها لا تزال تقتصر على إرسال رسائل الطوارئ النصية فقط حتى في أحدث هواتفها. 

أما هاتف Galaxy S25 Ultra من سامسونج، فيقدم ميزة اتصال عبر الأقمار الصناعية ولكن بتوافر أكثر محدودية.

ورغم وجود خدمات إنترنت فضائي أوسع انتشارًا، إلا أنها تعمل بشكل مختلف وتتطلب خطط اشتراك خاصة، بينما تبدو ميزة جوجل مدمجة بشكل أعمق مع تجربة المستخدم الأساسية.

يبقى القلق الأكبر حول مدى توفر هذه الميزة عالميًا. فبينما يعد التعاون مع واتساب خطوة ذكية، يخشى الكثيرون أن تكون هذه الميزة مجرد وسيلة لجذب المزيد من المستخدمين في الولايات المتحدة دون أن تتوفر في بقية دول العالم. علينا انتظار الإعلان التفصيلي لمعرفة كافة التفاصيل حول الانتشار العالمي والشركاء من شركات الاتصالات.

جوجل شركة جوجل هواتف Pixel 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

جامعة حلوان تنظم قوافل تنموية ومبادرات مجتمعية لتحقيق رؤية مصر 2030

وزير النقل

يقظة وشجاعة.. وزير النقل يكرم عامل مزلقان السادات لإنقاذه حياة شاب

أيمن الجميل

أيمن الجميل: مجتمع الأعمال يشهد طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل التيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي

بالصور

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

للمرة الثانية ‏.. أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي بعد انتصار مثير على النصر

أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

أسرار المحلات .. طريقة عمل دجاج كنتاكي

دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد