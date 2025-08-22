تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية

- NotebookLM من جوجل دفترك الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

- ما هو NotebookLM؟

- كيف يساعد NotebookLM من جوجل في الدراسة؟

كشفت جوجل عن تحديثات مبتكرة في تطبيق NotebookLM، الذي لم يعد مجرد أداة لتحويل المستندات إلى بودكاست، بل أصبح منصة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ البداية لتقديم تجربة تفاعلية متكاملة في البحث والتعلم.

يقوم NotebookLM بتحليل الوثائق المضافة من قبل المستخدم، سواء كانت ملفات PDF أو مستندات جوجل أو عروض تقديمية أو حتى روابط ويب، ويقدم ملخصات دقيقة، يجيب على الأسئلة مع توثيق للمصادر، ويعيد صياغة المحتوى في شكل تقارير، أدلة دراسية، جداول زمنية، أو ملفات صوتية.

ما هو تطبيق NotebookLM؟

تم بناء NotebookLM بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي منذ البداية، يمكنك إضافة مصادر مثل ملفات PDF، مستندات جوجل، العروض التقديمية، نصوص منسوخة، أو روابط ويب، وسينشئ الدفتر نموذج ذكاء اصطناعي “يعرف” تلك المواد، كما يمكنه إبراز الأفكار الرئيسية، ومقارنة الحجج عبر المستندات المختلفة، وتقديم المراجع للمقاطع التي استخدمها بالضبط، وعلى عكس الدردشات العامة، لا يتجول في الإنترنت، بل يعمل فقط بما قدمته له.

تجربة مختلفة عن أي تطبيق دردشة

وعلى عكس روبوتات الدردشة العامة التي تعتمد على الإنترنت المفتوح، يقتصر NotebookLM على العمل ضمن نطاق الملفات التي يرفعها المستخدم فقط، ما يضمن نتائج أكثر دقة ومرجعية.

بعد تسجيل الدخول عبر حساب جوجل، يمكن للمستخدم إنشاء دفتر جديد، وإضافة حتى 50 ملفا، بحد أقصى يصل إلى 500000 كلمة للملف الواحد، الواجهة الرئيسية تنقسم إلى ثلاث ركائز:

- المصادر Sources: حيث تعرض المستندات مع ملخصات وأسئلة مقترحة.

- الدردشة Chat: لطرح الأسئلة عبر كل الملفات، والحصول على إجابات مدعومة باقتباسات.

- الاستوديو Studio: لإنشاء مخرجات منظمة مثل تقارير، خرائط ذهنية، أو ملفات صوتية وتسجيلات بودكاست.

- ملاحظة حول الحدود: يمكن إضافة حتى 50 ملفا لكل دفتر ملاحظات، وبحد أقصى حوالي 500000 كلمة لكل ملف، وقد تستغرق الملفات الكبيرة بعض الوقت للمعالجة.

توليد الأفكار والتفاعل مع المحتوى

يوفر NotebookLM أداة مثالية للباحثين والطلاب، إذ يمكن للمستخدم طرح سؤال عام أو فكرة أولية، ليحصل على اقتراحات إبداعية ومتنوعة.

وكلما كانت الأسئلة أكثر تحديدا، جاءت النتائج أكثر دقة وفعالية، ويمكن استخدامه لتوليد أفكار، مقارنة الحجج، أو استكشاف زوايا جديدة في المواضيع المطروحة.

صفحة الملاحظات ومساحة للكتابة والاستكشاف

تحتوي المنصة أيضا على صفحة ملاحظات يمكن للمستخدم كتابة أفكاره فيها يدويا، أو طلب المساعدة من الذكاء الاصطناعي لاكتشاف موضوع جديد.

ميزة البودكاست

من أبرز خصائص NotebookLM هي ميزة إنشاء بودكاست مخصص بصوتين اصطناعيين يناقشان محتوى المستخدم، وعلى عكس برامج تحويل النص إلى كلام، تقدم هذه الميزة حوارا حيويا يشبه البودكاست الحقيقي من حيث النبرة والانسيابية، مع إمكانية تعديل السرعة، التنقل داخل التسجيل، ومشاركته بسهولة.

تنظيم المحتوى بلمسة ذكية

يوفر التطبيق أدوات تنسيق متقدمة تتيح للمستخدم تحويل ملاحظاته إلى تنسيقات منظمة مثل الأسئلة المتكررة FAQs، الأدلة الدراسية، أو الجداول الزمنية، مما يساعد في تسهيل مراجعة المحتوى أو مشاركته لاحقا.

نصائح للاستفادة القصوى من NotebookLM

- اختر مصادر موثوقة: ارفع مستندات دقيقة وذات صلة بالموضوع للحصول على نتائج مفيدة.

- اطرح أسئلة واضحة ومحددة: الصياغة الجيدة للسؤال تؤدي إلى ردود مركزة وأكثر فائدة.

- جرب أنواع مختلفة من الأسئلة: مثل المقارنات، القوائم، أو الملخصات الإبداعية.

- راجع ودقق المعلومات : تحقق دائما من دقة المحتوى الناتج، خاصة في المواضيع المعقدة أو الحساسة.