قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكدس مروري بنفق سعد زغول ببنها بسبب تصادم سيارة ربع نقل
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
صراع رؤساء.. ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بدعوى بمليار دولار| القصة الكاملة
الأمم المتحدة: أكثر من 796 ألف نازح في غزة منذ مارس الماضي
الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات بمدينة دهب
وزير الإنتاج الحربي: السلام لابد له من قوة ردع تحميه
تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف عن أقوى ميزات الذكاء الاصطناعي في Pixel 10.. إليك أبرزها

Pixel 10
Pixel 10
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة جوجل Google، رسميا سلسلة هواتفها الجديدة Pixel 10، والتي تأتي بتحديثات ملحوظة تشمل معالجا جديدا، مواصفات تقنية محسنة، ومجموعة كبيرة من الميزات المعززة بالذكاء الاصطناعي. 

وتركز هواتف Pixel 10 بشكل واضح على الذكاء الاصطناعي، بداية من المساعد الذكي Gemini AI، وصولا إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات جوجل الرسمية، وقد استعرضت الشركة هذه الابتكارات خلال فعالية Made by Google، لتؤكد من خلالها توجهها نحو مستقبل يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية.

وبفضل هذه الميزات الجديدة، عززت جوجل مكانتها كـ مبتكر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، ما قد يضع منافسين كبارا مثل آبل وسامسونج أمام تحديات أكبر للحاق بها، سنتعرف فيما يلي على أبرز 8 ميزات ذكاء اصطناعي في سلسلة Google Pixel 10.

أبرز 8 ميزات ذكاء اصطناعي في سلسلة Google Pixel 10

1. الإشارة السحرية Magic Cue:


أعلنت جوجل عن مساعد ذكاء اصطناعي يعمل على الجهاز نفسه، ويقدم للمستخدمين تفاصيل ذات صلة مثل العناوين من الرسائل النصية، معلومات الرحلات الجوية من Gmail، وصور ومعلومات أخرى بناء على سياق المستخدم، وتعد هذه الميزة شبيهة بالرؤية التي تخيلتها آبل لمساعد Siri الشخصي.

2. مفكرة بكسل Pixel Journal:


مع سلسلة Pixel 10، قدمت جوجل تطبيق تدوين جديدا يدعى Pixel Journal، يستخدم التطبيق تقنية Gemini Nano لتقديم اقتراحات للمستخدم حول ما يمكن كتابته، مثل الأهداف، التأمل اليومي، أو العصف الذهني للأفكار وغيرها.

3. مدرب الكاميرا Camera Coach:

ميزة ذكاء اصطناعي جديدة تساعد المستخدمين على تحسين مهارات التصوير، يقوم “مدرب الكاميرا” بتحليل المشهد والهدف لتقديم اقتراحات فورية حول التكوين والإطار والعناصر الأخرى لتحسين الصور.

4. الوصول إلى الكاميرا عبر Gemini Live:

كانت جوجل قد استعرضت هذه الميزة سابقا في مؤتمر Google I/O، حيث تتيح لـ Gemini الوصول إلى كاميرا الهاتف لتقديم إرشادات بصرية للمستخدم، يكفي توجيه الكاميرا نحو شيء ما للحصول على اقتراحات أو تفسيرات متعلقة به.

5. مركز اليومي Daily Hub:

تشبه هذه الميزة شريط Now في أجهزة سامسونج، حيث تعرض للمستخدم ملخصا لأنشطته اليومية، الآن على Pixel 10، يقدم Daily Hub معلومات مثل أحداث التقويم القادمة، توقعات الطقس، المواضيع الإخبارية، توصيات فيديو من يوتيوب، والمزيد.

6. نصوص المكالمات Call Transcripts:

ميزة أخرى مفيدة تتيح تحويل المكالمات الفائتة أو المرفوضة إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي، بطريقة مشابهة للبريد الصوتي، لكنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

7. الترجمة الصوتية Voice Translate:

النسخة المطورة من ميزة الترجمة الفورية في Pixel، حيث تقدم ترجمة فورية للمكالمات مع الحفاظ على نبرة صوت المتحدث، هذا يساعد في جعل الترجمة تبدو طبيعية أكثر، دون صوت آلي.

8. تحرير الصور عبر المحادثة:

أخيرا، أعلنت جوجل عن ميزة جديدة في تطبيق Google Photos، تتيح للمستخدمين تحرير الصور من خلال أوامر صوتية أو كتابية، يمكن استخدام عبارات مثل “اجعل الصورة أكثر سطوعا” أو “أضف سحبا إلى السماء” لتنفيذ التعديلات.

Google Pixel 10 مميزات Pixel 10 الذكاء الاصطناعي في Pixel 10 جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

حازم امام

حازم إمام يهاجم آدم كايد: نزل الملعب مكروش وضيع الفرص

ترشيحاتنا

النفط الروسي

المجر تعلن توقف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا

جيش الإحتلال - أرشيفي

عقيد في جيش الاحتلال يتنازل عن قيادة وحدة يهلوم قبيل القتال بأنفاق غزة

مستشفي عراقي

العراق .. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات السليمانية

بالصور

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد