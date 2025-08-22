جوجل تكشف عن أقوى ميزات الذكاء الاصطناعي في Pixel 10.. إليك أبرزها

أطلقت شركة جوجل Google، رسميا سلسلة هواتفها الجديدة Pixel 10، والتي تأتي بتحديثات ملحوظة تشمل معالجا جديدا، مواصفات تقنية محسنة، ومجموعة كبيرة من الميزات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وتركز هواتف Pixel 10 بشكل واضح على الذكاء الاصطناعي، بداية من المساعد الذكي Gemini AI، وصولا إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات جوجل الرسمية، وقد استعرضت الشركة هذه الابتكارات خلال فعالية Made by Google، لتؤكد من خلالها توجهها نحو مستقبل يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية.

وبفضل هذه الميزات الجديدة، عززت جوجل مكانتها كـ مبتكر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، ما قد يضع منافسين كبارا مثل آبل وسامسونج أمام تحديات أكبر للحاق بها، سنتعرف فيما يلي على أبرز 8 ميزات ذكاء اصطناعي في سلسلة Google Pixel 10.

أبرز 8 ميزات ذكاء اصطناعي في سلسلة Google Pixel 10

1. الإشارة السحرية Magic Cue:



أعلنت جوجل عن مساعد ذكاء اصطناعي يعمل على الجهاز نفسه، ويقدم للمستخدمين تفاصيل ذات صلة مثل العناوين من الرسائل النصية، معلومات الرحلات الجوية من Gmail، وصور ومعلومات أخرى بناء على سياق المستخدم، وتعد هذه الميزة شبيهة بالرؤية التي تخيلتها آبل لمساعد Siri الشخصي.

2. مفكرة بكسل Pixel Journal:



مع سلسلة Pixel 10، قدمت جوجل تطبيق تدوين جديدا يدعى Pixel Journal، يستخدم التطبيق تقنية Gemini Nano لتقديم اقتراحات للمستخدم حول ما يمكن كتابته، مثل الأهداف، التأمل اليومي، أو العصف الذهني للأفكار وغيرها.

3. مدرب الكاميرا Camera Coach:

ميزة ذكاء اصطناعي جديدة تساعد المستخدمين على تحسين مهارات التصوير، يقوم “مدرب الكاميرا” بتحليل المشهد والهدف لتقديم اقتراحات فورية حول التكوين والإطار والعناصر الأخرى لتحسين الصور.

4. الوصول إلى الكاميرا عبر Gemini Live:

كانت جوجل قد استعرضت هذه الميزة سابقا في مؤتمر Google I/O، حيث تتيح لـ Gemini الوصول إلى كاميرا الهاتف لتقديم إرشادات بصرية للمستخدم، يكفي توجيه الكاميرا نحو شيء ما للحصول على اقتراحات أو تفسيرات متعلقة به.

5. مركز اليومي Daily Hub:

تشبه هذه الميزة شريط Now في أجهزة سامسونج، حيث تعرض للمستخدم ملخصا لأنشطته اليومية، الآن على Pixel 10، يقدم Daily Hub معلومات مثل أحداث التقويم القادمة، توقعات الطقس، المواضيع الإخبارية، توصيات فيديو من يوتيوب، والمزيد.

6. نصوص المكالمات Call Transcripts:

ميزة أخرى مفيدة تتيح تحويل المكالمات الفائتة أو المرفوضة إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي، بطريقة مشابهة للبريد الصوتي، لكنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

7. الترجمة الصوتية Voice Translate:

النسخة المطورة من ميزة الترجمة الفورية في Pixel، حيث تقدم ترجمة فورية للمكالمات مع الحفاظ على نبرة صوت المتحدث، هذا يساعد في جعل الترجمة تبدو طبيعية أكثر، دون صوت آلي.

8. تحرير الصور عبر المحادثة:

أخيرا، أعلنت جوجل عن ميزة جديدة في تطبيق Google Photos، تتيح للمستخدمين تحرير الصور من خلال أوامر صوتية أو كتابية، يمكن استخدام عبارات مثل “اجعل الصورة أكثر سطوعا” أو “أضف سحبا إلى السماء” لتنفيذ التعديلات.