جوجل تكشف عن Pixel 10 Pro وPro XL بمعالج Tensor G5 وإمكانات جديدة

كشفت جوجل رسميا عن هاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL، واللذان يقدمان تحسينات رئيسية تشمل شريحة جديدة، بطاريات أكبر، وعدسة تيليفوتو جديدة كليا.

ورغم أن التصميم الخارجي للهاتفين لا يختلف كثيرا عن الجيل السابق، إلا أنهما يتوفران الآن بألوان جديدة هي أزرق ورمادي وأسود وأبيض وأخضر.

مواصفات جوجل Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL

يأتي هاتف Pixel 10 Pro بشاشة LTPO OLED بقياس 6.3 بوصة ودقة 1280×2856 بكسل، بينما يحصل Pixel 10 Pro XL على شاشة أكبر بقياس 6.8 بوصة بدقة 1344×2992 بكسل.

Pixel 10 Pro XL

وتدعم كلتا الشاشتين معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز وسطوعا أقصى يصل إلى 3300 شمعة، بالإضافة إلى طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

كما يحتوي كلا الهاتفين على كاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة.

واحدة من أبرز الترقيات هي المعالج الجديد Tensor G5، وهو أول معالج من جوجل يتم تصنيعه بواسطة TSMC بدلا من سامسونج، ويوفر أداء محسنا وكفاءة طاقة أعلى، مع تحسينات في قدرات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 60٪ مقارنة بالجيل السابق.

كما يدعم المعالج تشغيل نموذج Gemini Nano الجديد، ويقترن بشريحة الأمان Titan M2 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت.

Pixel 10 Pro

من ناحية التصوير، حافظت جوجل على الكاميرات الأساسية من الجيل السابق، وهي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عريضة بدقة 48 ميجابكسل، وأضافت إليهما عدسة تيليفوتو جديدة بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 5x وتقريب هجين حتى 100x، كما يمكن للهاتفين تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

يضم هاتف Pixel 10 Pro بطارية بسعة 4870 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 30 وات، في حين يأتي Pixel 10 Pro XL ببطارية أكبر بسعة 5200 مللي أمبير وسرعة شحن تصل إلى 45 وات.

كما يدعمان الشحن اللاسلكي بمعيار Qi 2 بسرعة 15 وات لـ Pixel 10 Pro و25 وات لـ Pixel 10 Pro XL، بفضل تقنية الشحن المغناطيسي Pixelsnap المشابهة لـ MagSafe من آبل.

على صعيد البرمجيات، يعمل الهاتفان بنظام Android 16 وواجهة Google Material 3 Expressive UI، ويحصلان على دعم تحديثات النظام والأمان والميزات الجديدة Pixel Drops لمدة 7 سنوات.

يدعمان مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، ويتوفران باتصال Wi-Fi 7 وبلوتوث 6 وتقنية UWB.

يتوافر هاتف جوجل Pixel 10 Pro بسعة 128 جيجابايت بسعر يبدأ من 999 دولار (أي ما يعادل 48531 جنيها مصريا).

بينما يتوافر هاتف جوجل Pixel 10 Pro XL بسعة 256 جيجابايت بسعر يبدأ من 1199 دولارا (أي ما يعادل 58247 جنيها مصريا)، الهاتفان متاحان للحجز المسبق بدءا من اليوم، والتسليم يبدأ في 28 أغسطس.