قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح البوستر الرسمي لحكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو
الملك المصري يحكم قبضته على الدوري الإنجليزي.. صلاح أول من يحقق كل الألقاب الفردية في موسم واحد
بعد مطالب باستبعاد أصحاب المصالح.. ما دور لجان حصر مناطق الإيجار القديم؟
أحدهم ارتدى النقاب.. كيف سرق المتهمون شقة أحمد شيبة؟
من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه
تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية
خالد الغندور يشيد بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي
أحمد موسى: جامعة زويل نموذج مشرف للتعليم والبحث العلمي في مصر
أحمد موسى يتغنى بمحمد صلاح: شرّف وطنه ويصنع التاريخ
أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي
أحمد موسى: الجيش المصري مستعد في كل وقت.. ولقاءات مكثفة لوزير الدفاع مع القيادات
مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف عن Pixel 10 Pro وPro XL بمعالج Tensor G5 وإمكانات جديدة

Pixel 10 Pro XL
Pixel 10 Pro XL
شيماء عبد المنعم

كشفت جوجل رسميا عن هاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL، واللذان يقدمان تحسينات رئيسية تشمل شريحة جديدة، بطاريات أكبر، وعدسة تيليفوتو جديدة كليا. 

ورغم أن التصميم الخارجي للهاتفين لا يختلف كثيرا عن الجيل السابق، إلا أنهما يتوفران الآن بألوان جديدة هي أزرق ورمادي وأسود وأبيض وأخضر.

مواصفات جوجل Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL

يأتي هاتف Pixel 10 Pro بشاشة LTPO OLED بقياس 6.3 بوصة ودقة 1280×2856 بكسل، بينما يحصل Pixel 10 Pro XL على شاشة أكبر بقياس 6.8 بوصة بدقة 1344×2992 بكسل. 

Pixel 10 Pro XL

وتدعم كلتا الشاشتين معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز وسطوعا أقصى يصل إلى 3300 شمعة، بالإضافة إلى طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2. 

كما يحتوي كلا الهاتفين على كاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة.

واحدة من أبرز الترقيات هي المعالج الجديد Tensor G5، وهو أول معالج من جوجل يتم تصنيعه بواسطة TSMC بدلا من سامسونج، ويوفر أداء محسنا وكفاءة طاقة أعلى، مع تحسينات في قدرات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 60٪ مقارنة بالجيل السابق. 

كما يدعم المعالج تشغيل نموذج Gemini Nano الجديد، ويقترن بشريحة الأمان Titan M2 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت.

Pixel 10 Pro

من ناحية التصوير، حافظت جوجل على الكاميرات الأساسية من الجيل السابق، وهي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عريضة بدقة 48 ميجابكسل، وأضافت إليهما عدسة تيليفوتو جديدة بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 5x وتقريب هجين حتى 100x، كما يمكن للهاتفين تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

يضم هاتف Pixel 10 Pro بطارية بسعة 4870 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 30 وات، في حين يأتي Pixel 10 Pro XL ببطارية أكبر بسعة 5200 مللي أمبير وسرعة شحن تصل إلى 45 وات. 

كما يدعمان الشحن اللاسلكي بمعيار Qi 2 بسرعة 15 وات لـ Pixel 10 Pro و25 وات لـ Pixel 10 Pro XL، بفضل تقنية الشحن المغناطيسي Pixelsnap المشابهة لـ MagSafe من آبل.

على صعيد البرمجيات، يعمل الهاتفان بنظام Android 16 وواجهة Google Material 3 Expressive UI، ويحصلان على دعم تحديثات النظام والأمان والميزات الجديدة Pixel Drops لمدة 7 سنوات.

يدعمان مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، ويتوفران باتصال Wi-Fi 7 وبلوتوث 6 وتقنية UWB.

يتوافر هاتف جوجل Pixel 10 Pro بسعة 128 جيجابايت بسعر يبدأ من 999 دولار (أي ما يعادل 48531 جنيها مصريا).

بينما يتوافر هاتف جوجل Pixel 10 Pro XL بسعة 256 جيجابايت بسعر يبدأ من 1199 دولارا (أي ما يعادل 58247 جنيها مصريا)، الهاتفان متاحان للحجز المسبق بدءا من اليوم، والتسليم يبدأ في 28 أغسطس.

Pixel 10 Pro XL Pixel 10 Pro جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

بالصور

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد