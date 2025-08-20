قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأربعاء
برلماني: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف تعنتها الواضح ونواياها الخبيثة
رموز وأساطير الزمالك يطالبون بعودة أرض أكتوبر
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يرفض مقترح الوسطاء ويأمر بتكثيف العمليات في غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
محمود سعد غاضباً : أنغام تمر بمرحلة صعبة لكن مفيش داعي للشائعات
نصرة لغزة.. حماس تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي غدا
الإسكان ترد على سحب أرض نادي الزمالك.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
أحمد موسى لـ الكيان الصهيوني: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه
تطورات مهمة في أزمة أرض الزمالك.. وجلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي| شاهد
كاذب.. أحمد موسى يرد على تصريحات يائير لابيد حول الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميا.. جوجل تكشف عن Pixel 10 Pro Fold ببطارية أكبر وشاشة خارجية محسنة

Google Pixel 10 Pro Fold
Google Pixel 10 Pro Fold
شيماء عبد المنعم

كشفت جوجل خلال حدث Made by Google اليوم عن مجموعة من أجهزتها الجديدة، لم تقتصر على هواتف Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وساعة Pixel Watch 4 وسماعات Pixel Buds 2a، بل أعلنت أيضا عن الإصدار القابل للطي Pixel 10 Pro Fold.

مواصفات جوجل Pixel 10 Pro Fold

يأتي هاتف جوجل Pixel 10 Pro Fold، بشاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO OLED بقياس 8 بوصات وبدقة 2076×2156، مع سطوع أقصى يصل إلى 3000 شمعة، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 6.4 بوصة من نوع LTPS OLED بدقة 1080×2364 ومعدل تحديث 120 هرتز وبنفس درجة السطوع العالية.

يعمل هاتف Pixel 10 Pro Fold بمعالج Tensor G5 الجديد من جوجل مثل باقي السلسلة، إلى جانب شريحة الأمان Titan M2، وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعات تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

هاتف جوجل Pixel 10 Pro Fold

في ما يخص الكاميرات، يضم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا واسعة جدا بدقة 10.5 ميجابكسل مع زاوية عرض 127 درجة، وكاميرا تليفوتو بدقة 10.8 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا حتى 5x، بالإضافة إلى كاميرتان للسيلفي مدمجتان في كل شاشة، كل منهما بدقة 10 ميجابكسل وبزاوية 87 درجة.

يحتوي هاتف Pixel 10 Pro Fold على بطارية كبيرة بسعة 5015 مللي أمبير، تدعم شحنا سلكيا بقوة 30 وات ولاسلكيا بمعيار Qi2 بسرعة 15 وات، يمكن شحن الهاتف من صفر إلى 50٪ خلال 30 دقيقة فقط باستخدام الشحن السلكي.

يعمل الهاتف مباشرة بنظام Android 16، ويحصل على سبع سنوات من تحديثات أندرويد الأمنية والرئيسية وتحديثات Pixel Drops.

من حيث التصميم، الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، ويبلغ سمكه 10.8 ملم عند الطي و5.2 ملم عند الفتح، ويزن 258 جراما، سيتوفر بلونين: رمادي مائل للفضي وأخضر مائل للزمردي.

هاتف جوجل Pixel 10 Pro Fold

يتميز الهاتف بحساس بصمة مدمج في زر التشغيل، ومكبرات صوت ستيريو، وثلاثة ميكروفونات، ويدعم Wi-Fi 7، وBluetooth 6، وNFC، وUWB، وشريحتي اتصال واحدة فعلية وأخرى eSIM.

سيتوفر الجهاز رسميا يوم 9 أكتوبر، بأسعار تبدأ من 1799 دولارا (أي ما يعادل 87394 جنيها مصريا) لنسخة 256 جيجابايت، و1919 دولارا (أي ما يعادل 93224 جنيه مصري) لنسخة 512 جيجابايت، و2149 دولارا (أي ما يعادل 104.397 جنيه مصري) لنسخة 1 تيرابايت.

بالمقارنة مع الجيل السابق، يقدم Pixel 10 Pro Fold شاشة خارجية أكبر، ومعالجا أقوى، وسعة تخزين أسرع، وبطارية أكبر تدعم الشحن السريع سلكيا ولاسلكيا.

Pixel 10 Pro Fold Google Pixel 10 Pro Fold جوجل Pixel 10 Pro Fold Made by Google

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

ترشيحاتنا

إيتمار بن غفير

بن غفير يجبر الأسرى الفلسطينيين على مشاهدة صور الدمار الذي خلّفته الحرب داخل السجون

أرشيفية

بريطانيا تستنكر تصديق إسرائيل على خطة استيطانية وتدعو إلى وقف الأنشطة

أرشيفية

بسبب غياب زوجها بالجيش.. معلمة إسرائيلية تمارس علاقات محرمة مع طلابها.. تفاصيل

بالصور

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات
سيارات
سيارات

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد