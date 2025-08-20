رسميا.. جوجل تكشف عن Pixel 10 Pro Fold ببطارية أكبر وشاشة خارجية محسنة

كشفت جوجل خلال حدث Made by Google اليوم عن مجموعة من أجهزتها الجديدة، لم تقتصر على هواتف Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وساعة Pixel Watch 4 وسماعات Pixel Buds 2a، بل أعلنت أيضا عن الإصدار القابل للطي Pixel 10 Pro Fold.

مواصفات جوجل Pixel 10 Pro Fold

يأتي هاتف جوجل Pixel 10 Pro Fold، بشاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO OLED بقياس 8 بوصات وبدقة 2076×2156، مع سطوع أقصى يصل إلى 3000 شمعة، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 6.4 بوصة من نوع LTPS OLED بدقة 1080×2364 ومعدل تحديث 120 هرتز وبنفس درجة السطوع العالية.

يعمل هاتف Pixel 10 Pro Fold بمعالج Tensor G5 الجديد من جوجل مثل باقي السلسلة، إلى جانب شريحة الأمان Titan M2، وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعات تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

هاتف جوجل Pixel 10 Pro Fold

في ما يخص الكاميرات، يضم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا واسعة جدا بدقة 10.5 ميجابكسل مع زاوية عرض 127 درجة، وكاميرا تليفوتو بدقة 10.8 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا حتى 5x، بالإضافة إلى كاميرتان للسيلفي مدمجتان في كل شاشة، كل منهما بدقة 10 ميجابكسل وبزاوية 87 درجة.

يحتوي هاتف Pixel 10 Pro Fold على بطارية كبيرة بسعة 5015 مللي أمبير، تدعم شحنا سلكيا بقوة 30 وات ولاسلكيا بمعيار Qi2 بسرعة 15 وات، يمكن شحن الهاتف من صفر إلى 50٪ خلال 30 دقيقة فقط باستخدام الشحن السلكي.

يعمل الهاتف مباشرة بنظام Android 16، ويحصل على سبع سنوات من تحديثات أندرويد الأمنية والرئيسية وتحديثات Pixel Drops.

من حيث التصميم، الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، ويبلغ سمكه 10.8 ملم عند الطي و5.2 ملم عند الفتح، ويزن 258 جراما، سيتوفر بلونين: رمادي مائل للفضي وأخضر مائل للزمردي.

هاتف جوجل Pixel 10 Pro Fold

يتميز الهاتف بحساس بصمة مدمج في زر التشغيل، ومكبرات صوت ستيريو، وثلاثة ميكروفونات، ويدعم Wi-Fi 7، وBluetooth 6، وNFC، وUWB، وشريحتي اتصال واحدة فعلية وأخرى eSIM.

سيتوفر الجهاز رسميا يوم 9 أكتوبر، بأسعار تبدأ من 1799 دولارا (أي ما يعادل 87394 جنيها مصريا) لنسخة 256 جيجابايت، و1919 دولارا (أي ما يعادل 93224 جنيه مصري) لنسخة 512 جيجابايت، و2149 دولارا (أي ما يعادل 104.397 جنيه مصري) لنسخة 1 تيرابايت.

بالمقارنة مع الجيل السابق، يقدم Pixel 10 Pro Fold شاشة خارجية أكبر، ومعالجا أقوى، وسعة تخزين أسرع، وبطارية أكبر تدعم الشحن السريع سلكيا ولاسلكيا.