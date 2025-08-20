قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح البوستر الرسمي لحكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو
الملك المصري يحكم قبضته على الدوري الإنجليزي.. صلاح أول من يحقق كل الألقاب الفردية في موسم واحد
بعد مطالب باستبعاد أصحاب المصالح.. ما دور لجان حصر مناطق الإيجار القديم؟
أحدهم ارتدى النقاب.. كيف سرق المتهمون شقة أحمد شيبة؟
من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه
تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية
خالد الغندور يشيد بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي
أحمد موسى: جامعة زويل نموذج مشرف للتعليم والبحث العلمي في مصر
أحمد موسى يتغنى بمحمد صلاح: شرّف وطنه ويصنع التاريخ
أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي
أحمد موسى: الجيش المصري مستعد في كل وقت.. ولقاءات مكثفة لوزير الدفاع مع القيادات
مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميا.. جوجل تطلق هاتف Pixel 10 بمعالج Tensor G5 ونظام كاميرا خلفية ثلاثية

هاتف جوجل بكسل 9
هاتف جوجل بكسل 9
شيماء عبد المنعم

بعد موجة من التسريبات، كشفت جوجل رسميا عن سلسلة Pixel 10 خلال حدث Made by Google الذي أقيم في بروكلين، نيويورك. 

وتشمل سلسلة جوجل الجديدة أربعة أجهزة هي Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold، وكما توقعت التقارير، يأتي هاتف Pixel 10 الأساسي لأول مرة مزودا بعدسة تليفوتو.

مواصفات هاتف جوجل Pixel 10

من حيث التصميم، لا يختلف Pixel 10 كثيرا عن سابقه، لكنه يحمل تعديلا واضحا في وحدة الكاميرا الخلفية ذات الشكل البيضاوي، والتي أصبحت تضم ثلاث عدسات بدلا من اثنتين.

يضم هاتف Pixel 10، مستشعرا رئيسيا بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة واسعة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 10.8 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا حتى 5x.

 أما في الجهة الأمامية، فيأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 10.5 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي، ورغم إضافة عدسة التليفوتو لأول مرة، إلا أن العدسة الواسعة تعتبر تراجعا عن تلك الموجودة في Pixel 9.

يأتي هاتف Pixel 10 مزود بمعالج جوجل Tensor G5 الجديد بدقة تصنيع 3 نانومتر من TSMC، إلى جانب شريحة الأمان Titan M2، ويتوفر بخيارين من السعة التخزينية 128 و256 جيجابايت من نوع UFS 4.0، بالإضافة إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

هاتف Pixel 10

تتميز الشاشة الأمامية من نوع Actua بقياس 6.3 بوصة وتقدم دقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، وهي من نوع LTPS ما يعني أنها تتكيف فقط بين 60 و120 هرتز، أصبحت الشاشة أكثر سطوعا وتدعي جوجل أنها تصل إلى 2000 شمعة في وضع الإضاءة العالية. وما زالت محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2.

يتضمن الهاتف أيضا مستشعر بصمة محسن بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة، وهو حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

مثل الجيل السابق، يحصل Pixel 10 على دعم لتحديثات النظام والتحديثات الأمنية لمدة سبع سنوات، ويعمل بنظام أندرويد 16 مباشرة عند تشغيله.

يحزم هاتف Pixel 10 بطارية تبلغ سعتها 4970 مللي أمبير، وهي أكبر قليلا من الإصدار السابق، وتدعم شحنا سلكيا بقوة 29 وات، ولاسلكيا بمعيار Qi2 بقوة 15 وات، كما يتوافق الهاتف مع ملحقات Pixelsnap الجديدة التي كشف عنها في الحدث نفسه.

يتوفر هاتف Pixel 10 بأربعة ألوان هي الأبيض والأزرق والأصفر والأصود، وهو متاح الآن للطلب المسبق بسعر يبدأ من 799 دولارا (أي ما يعادل 38.815 جنيه مصري)، لنسخة 128 جيجابايت، و899 دولارا (أي ما يعادل 43.637 جنيه مصري) لنسخة 256 جيجابايت.

هاتف Pixel 10
Pixel 10 جوجل Made by Google

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

ترشيحاتنا

اهلا مدارس

2500 مشارك بالأوكازيون.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل معرض أهلا مدارس

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أحمد موسى: مدينة زويل صرح علمي يرفع اسم مصر عالميا

الذهب

تامر أمين يكشف تفاصيل إطلاق صناديق استثمار ماكينات ATM لبيع السبائك الذهبية

بالصور

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد