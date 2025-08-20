رسميا.. جوجل تطلق هاتف Pixel 10 بمعالج Tensor G5 ونظام كاميرا خلفية ثلاثية

بعد موجة من التسريبات، كشفت جوجل رسميا عن سلسلة Pixel 10 خلال حدث Made by Google الذي أقيم في بروكلين، نيويورك.

وتشمل سلسلة جوجل الجديدة أربعة أجهزة هي Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold، وكما توقعت التقارير، يأتي هاتف Pixel 10 الأساسي لأول مرة مزودا بعدسة تليفوتو.

مواصفات هاتف جوجل Pixel 10

من حيث التصميم، لا يختلف Pixel 10 كثيرا عن سابقه، لكنه يحمل تعديلا واضحا في وحدة الكاميرا الخلفية ذات الشكل البيضاوي، والتي أصبحت تضم ثلاث عدسات بدلا من اثنتين.

يضم هاتف Pixel 10، مستشعرا رئيسيا بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة واسعة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 10.8 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا حتى 5x.

أما في الجهة الأمامية، فيأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 10.5 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي، ورغم إضافة عدسة التليفوتو لأول مرة، إلا أن العدسة الواسعة تعتبر تراجعا عن تلك الموجودة في Pixel 9.

يأتي هاتف Pixel 10 مزود بمعالج جوجل Tensor G5 الجديد بدقة تصنيع 3 نانومتر من TSMC، إلى جانب شريحة الأمان Titan M2، ويتوفر بخيارين من السعة التخزينية 128 و256 جيجابايت من نوع UFS 4.0، بالإضافة إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

هاتف Pixel 10

تتميز الشاشة الأمامية من نوع Actua بقياس 6.3 بوصة وتقدم دقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، وهي من نوع LTPS ما يعني أنها تتكيف فقط بين 60 و120 هرتز، أصبحت الشاشة أكثر سطوعا وتدعي جوجل أنها تصل إلى 2000 شمعة في وضع الإضاءة العالية. وما زالت محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2.

يتضمن الهاتف أيضا مستشعر بصمة محسن بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة، وهو حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

مثل الجيل السابق، يحصل Pixel 10 على دعم لتحديثات النظام والتحديثات الأمنية لمدة سبع سنوات، ويعمل بنظام أندرويد 16 مباشرة عند تشغيله.

يحزم هاتف Pixel 10 بطارية تبلغ سعتها 4970 مللي أمبير، وهي أكبر قليلا من الإصدار السابق، وتدعم شحنا سلكيا بقوة 29 وات، ولاسلكيا بمعيار Qi2 بقوة 15 وات، كما يتوافق الهاتف مع ملحقات Pixelsnap الجديدة التي كشف عنها في الحدث نفسه.

يتوفر هاتف Pixel 10 بأربعة ألوان هي الأبيض والأزرق والأصفر والأصود، وهو متاح الآن للطلب المسبق بسعر يبدأ من 799 دولارا (أي ما يعادل 38.815 جنيه مصري)، لنسخة 128 جيجابايت، و899 دولارا (أي ما يعادل 43.637 جنيه مصري) لنسخة 256 جيجابايت.