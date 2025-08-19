جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟

في الفترة الأخيرة، أصدرت شركة جوجل تحذيرات عاجلة حول هجمات سيبرانية تستهدف خدمات البريد الإلكتروني الخاصة بها، "جيميل".

هذه الهجمات -بحسب الشركة- تهدف إلى سرقة حسابات المستخدمين من خلال أساليب خادعة تتضمن إرسال روابط خبيثة إلى صناديق الوارد.

الهجوم على جيميل

يعتمد الهجوم الحالي على زيادة محاولات تسجيل الدخول غير الناجحة باستخدام كلمات مرور خاطئة، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الرسائل التحذيرية التي تصل للمستخدمين.

بعد حدوث عدة محاولات فاشلة، يرسل القراصنة رسائل وهمية تدعي أنها من جوجل، تطلب من المستخدمين إعادة تعيين كلمات المرور. هذه الرسائل عادة ما تشير إلى مواقع إلكترونية مشبوهة، تهدف إلى جمع بيانات حسابات المستخدمين وسرقتها.

لا تقتصر هذه الهجمات على البريد الإلكتروني فقط، بل تشمل أيضاً رسائل نصية. تلقى المستخدمون مؤخراً رسائل نصية تطلب منهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم لمتابعة طلبات الإرجاع، حيث تحتوي هذه الرسائل أيضاً على روابط خبيثة تقود إلى صفحات وهمية تسعى لسرقة بيانات تسجيل الدخول.

وكانت "أمازون" قد تعرضت لهجوم مماثل وحيلة مماثلة، ولكن هذه المرة تصل الروابط الخبيثة على شكل رسائل نصية في الهاتف تخبر المستخدم بأنه يحتاج لتسجيل الدخول في حساب المنصة لمتابعة طلب الإرجاع، ولكنها بالطبع تحمل رابطا خبيثا يشير إلى منصة وهمية تسرق بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدم.

تحذير عاجل من جوجل

قدمت جوجل مجموعة من الإرشادات للمستخدمين حول كيفية حماية حساباتهم. تنصح الشركة بعدم الضغط على أي روابط في الرسائل التي تبدو غير موثوقة، خاصة تلك التي لا تحمل عنوان الشركة الرسمي.

كما تدعو المستخدمين إلى استخدام الأدوات الداخلية لمراجعة كلمات المرور الخاصة بهم، بالإضافة إلى إمكانية تحديد الأجهزة التي تم تسجيل الدخول منها وحذف أي جهاز يبدو مشبوهاً.

ولتعزيز أمان الحسابات، توصي جوجل مستخدميها باستخدام أساليب الحماية المختلفة، مثل التوثيق الثنائي وخيارات تأمين إضافية مثل تثبيت رمز مرور أو "باس كي" يتعلق بأجهزة المستخدم. هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في حماية الحسابات من محاولات الاختراق.