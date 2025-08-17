جوجل تواصل تحديث تطبيقاتها بتصميم Material 3 Expressive

تواصل جوجل إعادة تصميم تطبيقاتها وفقًا لنهج Material 3 Expressive، وبعد أن طالت التحديثات مؤخرًا تطبيقات مثل Google Contacts، جاء الدور على متصفح Chrome وتطبيق Google Photos.

تغييرات في واجهة إعدادات Chrome

بدأت جوجل تحديث تصميم متصفح Chrome لنظام أندرويد منذ يونيو الماضي، عبر تحسين مظهر التبويبات وقائمة الإعدادات الجانبية، أما التعديلات الجديدة فتركز على صفحة الإعدادات.

وأضافت جوجل ما يشبه الحاويات (Containers) لتقسيم القوائم، مثل: "أنت و جوجل "، "الأساسيات"، "كلمات المرور وميزة الملء التلقائي"، و"الإعدادات المتقدمة".

داخل كل قسم، تم الفصل بين الخيارات بخطوط رفيعة أكثر وضوحًا قليلًا، مع تقليل حجم الخط المستخدم. هذه التغييرات تطبق أيضًا على القوائم الفرعية داخل المتصفح.

تحديثات جديدة في تطبيق Google Photos

بالتزامن مع اقتراب الكشف عن سلسلة Pixel 10، حصل تطبيق Google Photos على تحديثات تتماشى مع لغة تصميم Material 3. التغييرات ظهرت داخل الشيفرة الخاصة بالإصدار 7.41 من التطبيق.

من أبرز الإضافات ميزة محدد الأشكال للصور الشخصية (Material 3 Face Picker)، والتي تتيح للمستخدم استبدال الدائرة التي تحتوي على صورته بأشكال أخرى متنوعة.

كما أصبح بالإمكان تعديل الاسم المرتبط بالصورة بطريقة أسهل وأكثر مباشرة من الطريقة الحالية التي تتطلب المرور عبر مجموعة "الأشخاص والحيوانات الأليفة".

إضافة أخرى مهمة هي ظهور تبويبات جديدة أعلى التطبيق تسمح بتصفية الألبومات لعرض تلك التي تمت مشاركتها فقط، أو الألبومات التي أنشأها المستخدم بنفسه.

تسهل هذه الخطوة الوصول وتوفر عناء التمرير عبر قائمة طويلة من الألبومات أو البحث اليدوي عن اسم ألبوم محدد.

مرحلة الإطلاق

التحديث الجديد لتطبيق Google Photos بدأ بالفعل في الوصول إلى المستخدمين، إلا أن ميزة محدد الأشكال للصور الشخصية قد تحتاج إلى مزيد من التطوير قبل أن يتم تفعيلها رسميًا للجميع.