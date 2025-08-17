قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه
منى عبدالغني تنهار من البكاء على الهواء.. شاهد
صفقة وسام أبو علي.. الأهلي لم يتسلم أي تحويلات مالية من كولومبوس الأمريكي
المتحدث الحكومة: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة تعزيز للتنسيق بشأن غزة وإعادة الإعمار
لاعب الزمالك يعتذر للجهاز الفني ويعود للحسابات قبل لقاء مودرن
اعتذار فتوح يعيده لحسابات جهاز الزمالك
خبير: تحسن أداء الجنيه وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة القادمة
غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون
رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
جوجل تواصل تحديث تطبيقاتها بتصميم Material 3 Expressive

احمد الشريف

تواصل جوجل إعادة تصميم تطبيقاتها وفقًا لنهج Material 3 Expressive، وبعد أن طالت التحديثات مؤخرًا تطبيقات مثل Google Contacts، جاء الدور على متصفح Chrome وتطبيق Google Photos.

تغييرات في واجهة إعدادات Chrome

بدأت جوجل تحديث تصميم متصفح Chrome لنظام أندرويد منذ يونيو الماضي، عبر تحسين مظهر التبويبات وقائمة الإعدادات الجانبية، أما التعديلات الجديدة فتركز على صفحة الإعدادات.

وأضافت جوجل ما يشبه الحاويات (Containers) لتقسيم القوائم، مثل: "أنت و جوجل "، "الأساسيات"، "كلمات المرور وميزة الملء التلقائي"، و"الإعدادات المتقدمة". 

داخل كل قسم، تم الفصل بين الخيارات بخطوط رفيعة أكثر وضوحًا قليلًا، مع تقليل حجم الخط المستخدم. هذه التغييرات تطبق أيضًا على القوائم الفرعية داخل المتصفح.

تحديثات جديدة في تطبيق Google Photos

بالتزامن مع اقتراب الكشف عن سلسلة Pixel 10، حصل تطبيق Google Photos على تحديثات تتماشى مع لغة تصميم Material 3. التغييرات ظهرت داخل الشيفرة الخاصة بالإصدار 7.41 من التطبيق.

من أبرز الإضافات ميزة محدد الأشكال للصور الشخصية (Material 3 Face Picker)، والتي تتيح للمستخدم استبدال الدائرة التي تحتوي على صورته بأشكال أخرى متنوعة.

 كما أصبح بالإمكان تعديل الاسم المرتبط بالصورة بطريقة أسهل وأكثر مباشرة من الطريقة الحالية التي تتطلب المرور عبر مجموعة "الأشخاص والحيوانات الأليفة".

إضافة أخرى مهمة هي ظهور تبويبات جديدة أعلى التطبيق تسمح بتصفية الألبومات لعرض تلك التي تمت مشاركتها فقط، أو الألبومات التي أنشأها المستخدم بنفسه. 

تسهل هذه الخطوة الوصول وتوفر عناء التمرير عبر قائمة طويلة من الألبومات أو البحث اليدوي عن اسم ألبوم محدد.

مرحلة الإطلاق

التحديث الجديد لتطبيق Google Photos بدأ بالفعل في الوصول إلى المستخدمين، إلا أن ميزة محدد الأشكال للصور الشخصية قد تحتاج إلى مزيد من التطوير قبل أن يتم تفعيلها رسميًا للجميع.

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

حادث طريق الواحات

من ضحك وفرفشة لحادثة مفاجئة.. تفاصيل صادمة عن حادث طريق الواحات

د. حسام عبدالغفار

الصحة تنفي شائعات خطف الأطفال وسرقة الأعضاء: أمر غير علمي وغير واقعي

حسن هجرس

حزب الجيل الديمقراطي: اختيار مرشحي مجلس النواب 2025 قائم على الكفاءة والالتزام الديمقراطي

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

