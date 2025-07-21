قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة: حسن شحاتة يخضع لجراحة الآن.. ونتمنى له الشفاء العاجل
البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا
عشاء فرح.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
أبرزها مستقبل صلاح وقانون الرياضة.. 10 تصريحات نارية لوزير الشباب على الهواء
صبحي: صلاح قيمة لمصر بالدوري الإنجليزي وينبغي عليه تجديد عقده مع ليفربول
دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة.. ردده الآن يشرح صدرك ويطمئن به قلبك
لم أستطع إحراجها| إيقاف راغب علامة وتهديد مستقبله الفني بمصر.. ما القصة؟
الأهلي يكتسح الملعب التونسي برباعية في وديته بمعسكر تونس
أمين الفتوى: الإيذاء للغير باب خلفي للحرمان من الجنة
تظهر خلال ساعات| رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتفاصيل أوائل الشُعب الثلاثة
فيفا يفاجئ الأهلي بخطاب رسمي قبل الموسم الجديد.. ماذا حدث؟
موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Realme 15 يظهر في Google Play Console ويكشف عن مزيد من المواصفات

Realme 15
Realme 15
احمد الشريف

تم إدراج هاتف Realme 15 في Google Play Console تحت الاسم الرمزي RMX5106، مما أكد مجددًا بعض المواصفات التقنية قبل الإطلاق الرسمي المخطط له في 24 يوليو 2025.

شاشة مذهلة وتجربة لعب ناعمة

تُظهر البيانات أن الهاتف سيأتي بشاشة AMOLED بقياس حوالي 6.8 إنش، بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وسطوع هائل يبلغ 6,500 nits، مع استجابة لمس فائقة بسرعة 2,500 Hz ومقاومة زجاج Gorilla Glass لتحمل الاستخدام المكثف .

أداء قوي وطاقة تدوم طويلاً

تم تأكيد وجود شريحة MediaTek Dimensity 7300+، وهي شريحة مبنية بدقة تصنيع حديثة تضمن كفاءة في استهلاك الطاقة وأداء رسومي أقوى بنحو 20% مقارنة بالسابق . 

سيأتي  الهاتف ببطارية ضخمة بقدرة تتراوح بين 6,300 إلى 7,000 mAh، تدعم الشحن السريع عند 80 واط (أو 100 واط بحسب الأسواق)، مع تصميم رفيع بسمك لا يتجاوز 7.7 مم .

كاميرات متطورة مع قدرات الذكاء الاصطناعي

يُجهز Realme 15 بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وعدسة ثانوية 8 ميجابكسل واسعة الزاوية.

 الكاميرا الأمامية أيضًا بدقة 50 ميجابكسل. تُذكر قدرته على دعم مزايا التصوير الذكي مثل AI Party Mode والتحرير الصوتي (AI Edit Genie)، مع دعم أكثر من 20 لغة .

تنويعات مأهولة بالذاكرة والألوان

من التسريبات توقع وجود خيارات تصل إلى 12 GB من الذاكرة العشوائية و512 GB من التخزين، كما كشفت عن ثلاثة ألوان جذابة: Silk Pink وVelvet Green وFlowing Silver، مع تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار للشاشات الرائدة.

الخلاصة

إدراج Realme 15 في Google Play Console يؤكد أن الجهاز يمثل خيارًا قويًا في فئة الهواتف المتوسطة–العليا: شاشة فائقة السطوع والسلاسة، أداء قوي، بطارية ضخمة، وكاميرات ذكاء اصطناعي متقدمة. مع الموعد المحدد للإطلاق عالميًا يوم 24 يوليو، يبدو أن Realme تضع نفسها بقوة ضمن المنافسة الشرسة بالسوق.

Realme 15 Google Play Console Realme

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات .. ترقبوها هنا

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

ترشيحاتنا

الزمالك

خالد الغندور: الزمالك يقترب من حسم صفقة أحمد ربيع خلال ساعات

حسن شحاتة

الأسطورة.. أمير هشام يتمنى الشفاء العاجل لحسن شحاتة

بن شرقي

تغيير في قمصان شريف وبن شرقي وجراديشار خلال المشاركة الودية أمام الملعب التونسي

بالصور

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد