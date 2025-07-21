Realme 15 يظهر في Google Play Console ويكشف عن مزيد من المواصفات

تم إدراج هاتف Realme 15 في Google Play Console تحت الاسم الرمزي RMX5106، مما أكد مجددًا بعض المواصفات التقنية قبل الإطلاق الرسمي المخطط له في 24 يوليو 2025.

شاشة مذهلة وتجربة لعب ناعمة

تُظهر البيانات أن الهاتف سيأتي بشاشة AMOLED بقياس حوالي 6.8 إنش، بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وسطوع هائل يبلغ 6,500 nits، مع استجابة لمس فائقة بسرعة 2,500 Hz ومقاومة زجاج Gorilla Glass لتحمل الاستخدام المكثف .

أداء قوي وطاقة تدوم طويلاً

تم تأكيد وجود شريحة MediaTek Dimensity 7300+، وهي شريحة مبنية بدقة تصنيع حديثة تضمن كفاءة في استهلاك الطاقة وأداء رسومي أقوى بنحو 20% مقارنة بالسابق .

سيأتي الهاتف ببطارية ضخمة بقدرة تتراوح بين 6,300 إلى 7,000 mAh، تدعم الشحن السريع عند 80 واط (أو 100 واط بحسب الأسواق)، مع تصميم رفيع بسمك لا يتجاوز 7.7 مم .

كاميرات متطورة مع قدرات الذكاء الاصطناعي

يُجهز Realme 15 بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وعدسة ثانوية 8 ميجابكسل واسعة الزاوية.

الكاميرا الأمامية أيضًا بدقة 50 ميجابكسل. تُذكر قدرته على دعم مزايا التصوير الذكي مثل AI Party Mode والتحرير الصوتي (AI Edit Genie)، مع دعم أكثر من 20 لغة .

تنويعات مأهولة بالذاكرة والألوان

من التسريبات توقع وجود خيارات تصل إلى 12 GB من الذاكرة العشوائية و512 GB من التخزين، كما كشفت عن ثلاثة ألوان جذابة: Silk Pink وVelvet Green وFlowing Silver، مع تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار للشاشات الرائدة.

الخلاصة

إدراج Realme 15 في Google Play Console يؤكد أن الجهاز يمثل خيارًا قويًا في فئة الهواتف المتوسطة–العليا: شاشة فائقة السطوع والسلاسة، أداء قوي، بطارية ضخمة، وكاميرات ذكاء اصطناعي متقدمة. مع الموعد المحدد للإطلاق عالميًا يوم 24 يوليو، يبدو أن Realme تضع نفسها بقوة ضمن المنافسة الشرسة بالسوق.