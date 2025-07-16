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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme 15 5G

هاتف ريلمي
هاتف ريلمي
لمياء الياسين

تستعد شركة Realme للكشف عن هاتفي Realme 15 5G وRealme 15 Pro 5G في 24 يوليو يتميز هاتف Realme 15 5G بشاشة منحنية تدعم معدل تحديث 144 هرتز. كما يوفر سطوعًا يصل إلى 6500 شمعة/متر مربع، واستجابة لمس بمعدل 2500 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 94%، وحماية من زجاج Gorilla Glass.

 مواصفات هاتف Realme 15 5G

من حيث المتانة، سيأتي هاتف Realme 15 5G بمقاومة للغبار والماء بمستوى IP69. ورغم بطاريته الضخمة، إلا أن سُمكه سيبلغ 7.66 ملم فقط. وسيتوفر بثلاثة ألوان: الوردي ، والأخضر، والفضي .


بطارية وسمك Realme 15 5G

سيحتوي هاتف Realme 15 5G على معالج MediaTek Dimensity 7300 Plus . لا يزال من غير الواضح مدى اختلاف إصدار Plus عن D7300 العادي. سيعمل ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع دعم شحن بقوة 80 واط.
على الجانب الآخر سيأتي هاتف Realme 15 5G مزودًا بكاميراتين بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى تقنية Plus Light، وهي فلاش LED متوهج RGB. كما سيُزود بميزات تصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ، والتي ستكون متوفرة أيضًا في إصدار Pro.

في سياق متصل، أطلقت شركة Realme مؤخرًا هاتف Realme C71، وهو هاتف 4G من الفئة الابتدائية، في الهند. يعمل الهاتف بشريحة Unisoc T7250، ويتميز بهيكل مقاوم للصدمات MIL-STD-810H، وبطارية ضخمة بسعة 6300 مللي أمبير/ساعة، وإضاءة Pulse Light RGB LED. ويتوفر بسعر يبدأ من 7699 روبية هندية (حوالي 90 دولارًا أمريكيًا).

شركة Realme هاتف Realme 15 5G هاتف 4G الذكاء الاصطناعي هاتف Realme C71

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