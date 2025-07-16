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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

1. بعد 60 عامًا .. نيسان تغلق أحد أهم مواقع إنتاجها التاريخية
 

أعلنت نيسان إغلاق مصنع "كاناغاوا" الشهير في اليابان بعد 60 عامًا من الإنتاج، وهو من أقدم مواقعها التي خرجت منها سيارات تاريخية، ضمن خطة لإعادة هيكلة أعمالها عالميًا.

2. إغلاق جديد في مصنع شاحنات جنرال موتورز يثير الجدل
 

أغلقت جنرال موتورز مصنعها المتخصص في إنتاج الشاحنات الكهربائية بشكل مؤقت، مما أثار تساؤلات حول جدوى التحول السريع إلى السيارات الكهربائية والتحديات التي تواجهها الشركة.
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3. سعر سيارة كيا الكهربائية الجديدة ذات السبعة مقاعد
 

كشفت كيا عن طرازها الكهربائي الجديد EV9 بثلاثة صفوف من المقاعد، ويبدأ سعره من حوالي 56,000 دولار، مع تصميم فخم وقدرات تنافس تسلا وفورد في فئة الـ SUV الكهربائية.
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4. خلل أمني قاتل يضرب سيارات رينج روفر الفاخرة
 

تحقيقات تكشف عن ثغرات أمنية في أنظمة فتح وتشغيل سيارات رينج روفر، تسمح بسرقتها بسهولة خلال ثوانٍ باستخدام أجهزة إلكترونية بسيطة، ما أثار موجة انتقادات كبيرة للعلامة البريطانية.
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5. جوجل تطلق عددًا من التحديثات لنظام GPS في جميع سيارات هيونداي

أعلنت جوجل عن تحديثات ذكية لنظام تحديد المواقع في سيارات هيونداي وكيا، تشمل تحسينات على واجهة Android Auto ودقة التوجيه الصوتي، مما يرفع من تجربة القيادة الذكية.

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