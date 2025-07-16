أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

أعلنت نيسان إغلاق مصنع "كاناغاوا" الشهير في اليابان بعد 60 عامًا من الإنتاج، وهو من أقدم مواقعها التي خرجت منها سيارات تاريخية، ضمن خطة لإعادة هيكلة أعمالها عالميًا.

أغلقت جنرال موتورز مصنعها المتخصص في إنتاج الشاحنات الكهربائية بشكل مؤقت، مما أثار تساؤلات حول جدوى التحول السريع إلى السيارات الكهربائية والتحديات التي تواجهها الشركة.

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كشفت كيا عن طرازها الكهربائي الجديد EV9 بثلاثة صفوف من المقاعد، ويبدأ سعره من حوالي 56,000 دولار، مع تصميم فخم وقدرات تنافس تسلا وفورد في فئة الـ SUV الكهربائية.

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تحقيقات تكشف عن ثغرات أمنية في أنظمة فتح وتشغيل سيارات رينج روفر، تسمح بسرقتها بسهولة خلال ثوانٍ باستخدام أجهزة إلكترونية بسيطة، ما أثار موجة انتقادات كبيرة للعلامة البريطانية.

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أعلنت جوجل عن تحديثات ذكية لنظام تحديد المواقع في سيارات هيونداي وكيا، تشمل تحسينات على واجهة Android Auto ودقة التوجيه الصوتي، مما يرفع من تجربة القيادة الذكية.