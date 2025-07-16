إغلاق جديد في مصنع شاحنات جنرال موتورز يثير الجدل

كشفت شركة جنرال موتورز عن توقف مؤقت لإنتاج شاحنات شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا في مصنعها الكائن في مدينة سيلاو بالمكسيك، خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس.

ورغم أن الشركة وصفت الخطوة بأنها جزء من عملياتها التشغيلية الروتينية، إلا أن غياب جدول زمني دقيق أثار تكهنات حول خلفيات القرار.

أهمية الطرازين في تشكيلة جنرال موتورز

يعد طرازا سيلفرادو وسييرا من أهم شاحنات البيك أب في السوق الأمريكية، ويشكلان جزءًا كبيرًا من أرباح جنرال موتورز في فئة المركبات الكبيرة.

لذلك، فإن أي توقف في إنتاجهما، حتى لو كان مؤقتًا، يلفت الأنظار داخل وخارج القطاع، خاصة في ظل الطلب المستمر على هذا النوع من المركبات.

بحسب تقارير أوتو نيوز، سبق أن توقف الإنتاج في مصنع سيلاو خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري أيضًا. وعلقت جنرال موتورز على ذلك بأن "أسابيع التوقف المجدولة هي إجراءات معتادة لتحسين الكفاءة وتعزيز عمليات التصنيع".

لا تعتمد جنرال موتورز على مصنع سيلاو فقط لإنتاج سيلفرادو وسييرا، إذ يتم تجميع هذه الشاحنات أيضًا في فورت واين بولاية إنديانا، وفلينت بولاية ميشيجان، وأونتاريو بكندا.

ورغم ذلك، فإن مصنع سيلاو وفورت واين يمثلان المواقع الأساسية للطرازين، ما يجعل الإغلاق مؤثرًا بدرجة كبيرة.

تأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات سياسية واقتصادية متزايدة حول استمرار إنتاج بعض الطرازات الرئيسية في المكسيك.

وفي فبراير الماضي، ألمحت الرئيسة التنفيذية ماري بارا إلى أن الشركة تدرس إمكانية نقل جزء من إنتاج شاحناتها إلى الولايات المتحدة، ربما استجابة لتغيّرات في السياسات التجارية والتعريفات الجمركية.

حتى الآن، لم تفصح جنرال موتورز عن ما إذا كان التوقف الحالي مرتبطًا بأعمال صيانة أو تحديثات محتملة للطرازين.

كذلك، لم تؤكد إن كانت هناك نية لإجراء تغييرات في خطوط الإنتاج أو توسيع الطاقة الإنتاجية في مواقع أخرى.