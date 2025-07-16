قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.. ردده بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
بشراكة مع المعهد الدولي.. مصر تدشّن أول أكاديمية معتمدة في تكنولوجيا اللحام
بين الدمار والمفاوضات| خطة إسرائيلية لحصار سكان غزة تثير القلق الإقليمي.. وخبير يوضح
اتفاق بين الشركة المتحدة ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد
تبادل اتهامات بالسرقة ثم تنازل.. تصالح ابنة ربيع ياسين وطليقها أمام النيابة
فرصة العمر| وظائف برواتب 40 ألف جنيه شهريًا.. قدم الآن للعمل بالخارج
إيصال متداول بزيادة الملاك للإيجار القديم 250 جنيه.. ورئيس إسكان النواب يرد
مدبولي يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية في تنفيذ مختلف المشروعات
قصف إسرائيلي يستهدف مقر هيئة الأركان السورية بدمشق وسماع دوي انفجارات
تطبيق الحد الأدنى للأجور.. إعرف راتبك بعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إغلاق جديد في مصنع شاحنات جنرال موتورز يثير الجدل

شيفروليه
شيفروليه

كشفت شركة جنرال موتورز عن توقف مؤقت لإنتاج شاحنات شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا في مصنعها الكائن في مدينة سيلاو بالمكسيك، خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس. 

ورغم أن الشركة وصفت الخطوة بأنها جزء من عملياتها التشغيلية الروتينية، إلا أن غياب جدول زمني دقيق أثار تكهنات حول خلفيات القرار.

أهمية الطرازين في تشكيلة جنرال موتورز

يعد طرازا سيلفرادو وسييرا من أهم شاحنات البيك أب في السوق الأمريكية، ويشكلان جزءًا كبيرًا من أرباح جنرال موتورز في فئة المركبات الكبيرة. 

لذلك، فإن أي توقف في إنتاجهما، حتى لو كان مؤقتًا، يلفت الأنظار داخل وخارج القطاع، خاصة في ظل الطلب المستمر على هذا النوع من المركبات.

بحسب تقارير أوتو نيوز، سبق أن توقف الإنتاج في مصنع سيلاو خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري أيضًا. وعلقت جنرال موتورز على ذلك بأن "أسابيع التوقف المجدولة هي إجراءات معتادة لتحسين الكفاءة وتعزيز عمليات التصنيع".

لا تعتمد جنرال موتورز على مصنع سيلاو فقط لإنتاج سيلفرادو وسييرا، إذ يتم تجميع هذه الشاحنات أيضًا في فورت واين بولاية إنديانا، وفلينت بولاية ميشيجان، وأونتاريو بكندا. 

ورغم ذلك، فإن مصنع سيلاو وفورت واين يمثلان المواقع الأساسية للطرازين، ما يجعل الإغلاق مؤثرًا بدرجة كبيرة.

تأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات سياسية واقتصادية متزايدة حول استمرار إنتاج بعض الطرازات الرئيسية في المكسيك. 

وفي فبراير الماضي، ألمحت الرئيسة التنفيذية ماري بارا إلى أن الشركة تدرس إمكانية نقل جزء من إنتاج شاحناتها إلى الولايات المتحدة، ربما استجابة لتغيّرات في السياسات التجارية والتعريفات الجمركية.

حتى الآن، لم تفصح جنرال موتورز عن ما إذا كان التوقف الحالي مرتبطًا بأعمال صيانة أو تحديثات محتملة للطرازين. 

كذلك، لم تؤكد إن كانت هناك نية لإجراء تغييرات في خطوط الإنتاج أو توسيع الطاقة الإنتاجية في مواقع أخرى.

جنرال موتورز شيفروليه سيارات شيفروليه مصنع جنرال موتورز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

رودريجو

ليفربول يستهدف نجم ريال مدريد لتعويض جوتا

هشام نصر

هشام نصر يتفقد سير العمل بفرع أكتوبر.. وبدء تشييد ملاعب كرة القدم

لويس دياز

لويس دياز يصدم ليفربول برغبته في الرحيل

بالصور

إغلاق جديد في مصنع شاحنات جنرال موتورز يثير الجدل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نجل المخرج عمرو عابدين يتعرض لحادث سير .. تفاصيل

سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين

خلل أمني قاتل يضرب سيارات رينج روفر الفاخرة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد