جوجل تطلق عددا من التحديثات لنظام GPS في جميع سيارات هيونداي

في زمن أصبحت فيه الهواتف الذكية الخيار الأول للتنقل، يتراجع كثيرون عن استخدام أنظمة الملاحة المدمجة في السيارات.

فمع انتشار أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، يفضل السائقون الاعتماد على خرائط جوجل أو Waze بدلاً من الأنظمة التقليدية التي تفتقر غالبًا إلى التحديث والدقة.

ولكن يبدو أن هيونداي تسعى لتغيير هذه المعادلة.. بمساعدة من جوجل.

ليست خرائط جوجل... بل Google Places

رغم أن هيونداي لم تدمج خرائط جوجل بالكامل في نظامها، ولم تعتمد نظام Android Automotive كبنية أساسية بعد، إلا أنها أجرت ترقية ذكية لنظام الملاحة في واجهتها المعلوماتية ccNC.

فقد أصبح بإمكان السائقين الآن الاستفادة من خدمة Google Places مباشرةً من شاشة السيارة.

يعني هذا التحديث أن أبرز المعالم والأماكن السياحية حول العالم ستظهر بمعلومات تفصيلية مشابهة لما يعرض على خرائط جوجل، مثل صور الوجهات، الأوصاف، وساعات العمل، وهو ما يجعل تجربة التنقل أكثر سلاسة وذكاء.

وتشمل قاعدة البيانات أكثر من 250 مليون موقع حول العالم، مما يمنح المستخدمين دليلًا محليًا غنيًا ومتجددًا باستمرار.

أصبحت ميزة Google Places متاحة بالفعل في عدد من سيارات هيونداي من خلال تحديث برمجي حديث، من بينها:

هيونداي كونا

سانتا في

توسان

أيونيك 5

أيونيك 5 N

أيونيك 9

ورغم أن هيونداي لم تؤكد ما إذا كانت بقية الطرازات ستحصل على هذا التحديث، فإن مجموعة هيونداي موتور أعلنت سابقًا أن كلًا من كيا وجينيسيس ستدعمان هذه الخدمة أيضًا في المستقبل القريب.

الأهم من ذلك، هو أن هيونداي تستعد لإطلاق نظام جديد بالكامل بحلول 2026، تحت اسم Pleos Connect.

سيكون هذا النظام المعلوماتي الترفيهي قائمًا على نظام Android Automotive، مما يعني تكاملًا أعمق مع خدمات جوجل، وشاشة مستقلة على لوحة القيادة، وتجربة أكثر ذكاءً في التفاعل مع السيارة.

في الوقت الذي تتجه فيه معظم شركات السيارات نحو تسليم تجربة الملاحة بالكامل للهواتف الذكية، اختارت هيونداي أن تُحسن نظامها الخاص بدلاً من استبداله.

وبينما لا يزال الطريق طويلاً أمام أنظمة الملاحة المدمجة لتنافس بسلاسة خرائط جوجل الكاملة، فإن إدماج Google Places يمثل خطوة مدروسة قد تعيد بعض الثقة في هذه الأنظمة من جديد.