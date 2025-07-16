خلل أمني قاتل يضرب سيارات رينج روفر الفاخرة

كشفت شركة جاجوار لاند روفر عن استدعاء 20,999 سيارة من طراز رينج روفر إيفوك من موديلات 2021 إلى 2025، وذلك بعد اكتشاف خلل محتمل في وسادة الهواء الأمامية للراكب.

قد يؤدي الخلل إلى تمزق الوسادة أثناء فتحها في حال وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابة، خاصةً من تسرب الغازات الساخنة.

بداية التحقيق والنتائج الأولية

أفادت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن التحقيق بدأ في مايو 2023 بعد ملاحظة فتحات غير طبيعية للوسادة الهوائية خلال اختبارات السلامة.

ورغم مشاركة الموردين وجهات التصنيع في مراجعة شاملة، لم يتم العثور في البداية على مشاكل واضحة تتعلق بالسلامة.

خطر أمني قاتل

مع استمرار التحليل، اكتشف خلل في طيات الوسادة الهوائية، وهو ما تم تحديده لاحقًا كعامل مساهم في الأداء غير السليم للوسادة أثناء الانتفاخ.

ووصفت الهيئة التنظيمية هذا الخلل بأنه يمثل "خطرًا أمنيًا غير معقول"، ما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار استدعاء احترازي.

رغم عدم الإبلاغ عن أي إصابات أو حوادث مرتبطة بهذه المشكلة حتى الآن، قررت جاجوار لاند روفر المضي في الاستدعاء من باب الحيطة. وسيقوم الوكلاء باستبدال وحدة الوسادة الهوائية ومكوناتها المتأثرة في السيارات المستهدفة.

من المتوقع أن تبدأ إشعارات الاستدعاء الرسمية في أواخر شهر أغسطس 2025، حيث ستتلقى جميع السيارات المشمولة في الحملة صيانة مجانية لاستبدال الوسادة الهوائية المعيبة.