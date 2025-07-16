سعر سيارة كيا الكهربائية الجديدة ذات السبعة مقاعد

تعد كيا كارينز كلافيس الكهربائية أول طراز كهربائي للعلامة الكورية يصنع في الهند، وقد صممت خصيصًا لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة.

وتحمل السيارة الكثير من ملامح التصميم الخاصة بطراز Clavis العامل بالاحتراق الداخلي، مع تعديلات عملية تجعلها أكثر ملاءمة للكهرباء، مثل منفذ الشحن الأمامي وإزالة مدخل التبريد.

تتميز السيارة بمصابيح ضباب LED، وشبك أمامي مضاء، وعجلات معدنية محسنة للديناميكية الهوائية. وتصفها كيا بأنها “سيارة ترفيهية بطابع مستوحى من سيارات SUV”، ما يمنحها هوية أكثر تميزًا مقارنة بشقيقتها كارينز التقليدية.

تأتي كارينز كلافيس الكهربائية بطول 4,550 ملم وتُوفر مقصورة واسعة تكفي لسبعة ركاب.

وتزود بلوحة قيادة رقمية متصلة بقياس 26.6 بوصة كخيار قياسي، كما تخلت عن ناقل الحركة التقليدي لصالح وحدة تحكم عائمة توفر مساحة إضافية في المقصورة.

تتوفر السيارة بمواصفات متعددة حسب الفئة، من بينها مقاعد أمامية مهواة، ونظام صوت من Bose، وإضاءة محيطية، وفتحة سقف بانورامية.

كما تحتوي على 20 نظامًا لمساعدة السائق، من بينها نظام قيادة ذاتي من المستوى الثاني.

أما الصف الثاني فيضم مقاعد قابلة للطي كهربائيًا لتسهيل الوصول إلى الصف الثالث.

تشارك كلافيس الكهربائية مكوناتها مع هيونداي كريتا الكهربائية وكيا سيلتوس، وتتوفر بنسختين من أنظمة الدفع.

تأتي النسخة الأساسية بمحرك بقوة 133 حصانًا وبطارية 42 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 404 كيلومترات.

أما النسخة طويلة المدى فتُنتج 169 حصانًا ببطارية سعة 51.4 كيلوواط/ساعة وتوفر مدى يصل إلى 490 كيلومترًا.

لم تعلن كيا بعد عن قائمة الدول التي ستطرح فيها السيارة، إلا أن الأسعار والتوافر سيختلفان حسب المنطقة.

في الهند، يتوقع أن يتراوح السعر بين 21,000 إلى 28,600 دولار أمريكي مقارنةً بسعر نسخة محركات الاحتراق.