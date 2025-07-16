قيادات الجبهة الوطنية تجتمع لبحث الترتيبات النهائية لانتخابات الشيوخ

اجتمعت قيادات حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب؛ لمناقشة الترتيبات التنظيمية والسياسية والإعلامية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، سواء من خلال القائمة الوطنية الموحدة أو المقاعد الفردية التي ينافس عليها الحزب في عدد من المحافظات.



وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الحزب، على رأسهم السيد القصير الأمين العام، ومحمود شعراوي نائب رئيس الحزب وأحمد رسلان أمين التنظيم، بجانب نواب رئيس الحزب، وأمناء الأمانات النوعية، وقيادات الحزب في مختلف القطاعات.



وناقش الاجتماع خطة التحرك على الأرض خلال المرحلة المقبلة، واستعرض المشاركون الرؤى المستقبلية التي يتبناها الحزب خاصة فيما يتعلق بتعزيز حضوره في الشارع السياسي ورفع مستوى التنظيم داخل المحافظات استعدادًا للمعركة الانتخابية.



كما تم عرض الخطة الإعلامية الشاملة التي سيتبناها الحزب لدعم مرشحيه سواء بالتنسيق مع القائمة الوطنية لدعم مرشحي القائمة، أو عبر حملات خاصة وموجهة لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظات المختلفة.



واتفق المجتمعون على عقد لقاء تنسيقي موسّع يضم مرشحي الحزب على القائمة والفردي، بجانب أمناء المحافظات؛ بهدف توحيد الجهود، وتنسيق الخطاب الإعلامي والجماهيري، ووضع خطة دقيقة للتحرك على الأرض خلال فترة الدعاية الانتخابية.



كما ناقش الاجتماع إطلاق سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم مرشحي الحزب والتفاعل المباشر مع المواطنين، مع التأكيد على الرسالة الوطنية التي يتبناها الحزب، والدور الحيوي الذي يسعى للقيام به تحت قبة مجلس الشيوخ.



من جانبه، أكد رئيس الحزب، في ختام الاجتماع، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تمثل محطة مهمة في مسيرة الحزب، داعيًا جميع كوادر الحزب للعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام الكامل بالخطة التنظيمية والإعلامية التي تم إقرارها من أجل تحقيق تمثيل فعّال يليق بثقة الشارع في الحزب وبرنامجه الوطني.