طريقة عمل أرز الحمام المحشي على الطريقة المصرية

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الحمام المحشى على الطريقة المصرية.

طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية

المقادير:

-لكل زوج من الحمام نحتاج الى من 1\2 الى 3\4 كوب فريك أو رز (حسب حجم الحمام ).

-بصلة متوسطة مفرومة - ملعقة صغيرة سمن - ملح + 1\2 ملعقة صغيرةفلفل أسود أو حسب الرغبة - حوايج الحمام “ الكبدة والأونصة”.

الطريقة لعمل الحمام المحشى..

1-يدعك الحمام جيدا بالدقيق والملح ويترك نصف ساعة ثم يغسل جيدا ويترك قليلا ليصفى من الماء فى هذه الأثناء نحضر خلطة الحشو من الرز مع البصل المفروم المدعوك بالملح والفلفل + السمن + الكبدة والأونص أو الفريك وممكن أن يُحمر الفريك شوية قبل الحشو ثم بعد أن يبرد نضع عليه باقي المكونات ماعدا السمن لأنه قد تحمر بالسمن.

2-يدعك الحمام من الداخل بقليل من الملح والفلفل،نضع الحشو سواء كان الرز أو الفريك ونترك فراغ قليل بالحمام لأن الحشو سيتمدد وبعد الحشو نكتف الارجل ايضا ..

3-نسلق الحمام في الماء المغلي والمضاف اليه بصلة متوسطة صحيحهوحبهان (هيل)ثم نهدي النار ونضع فص مستكة ويترك حوالي ساعة وفي نصف وقت النضج نضع قليل من الملح معهبعد النضج يرفع طبعا من الحلة ويترك ليجف وهذا ضروري جدا.

4-ثم يحمر في السمن ويقلب على كل الجوانب .. وبعد ذلك نرش عليه ملح وفلفل.