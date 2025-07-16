يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده

تلقى أحمد ميمي، ابن الراحل ميمي عبد الرازق المدير الفنى السابق لنادي المصري البورسعيدي وعضو لجنة التخطيط، خبر وفاة والده من وسائل الإعلام، في صدمة.

وكتب أحمد ميمي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:

“ياجماعة انتم بتهزرو صح حد يطمني بيقولولي ف العناية هما كذابين صح مش راضين يقولولي حاجه محدش يتصل بيا قوللهم يكلموني من عنده”.

وفاة ميمي عبدالرازق مدرب المصري السابق

وتم الإعلان عن وفاة ميمي عبدالرازق منذ قليل، وسط أجواء حزن تعيشها بورسعيد بسبب الرحيل المفاجئ لـ ميمى عبد الرازق.

الزمالك اليوم يتقدم بخالص العزاء فى وفاة الراحل، داعيين الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، وان يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.