من أطيب وأجمل الناس..إبراهيم عبدالجواد ينعي ميمي عبدالرازق

نعى الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، ميمي عبد الرازق المدير الفنى السابق لنادي المصري البورسعيدي، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “البقاء لله في وفاة الكابتن الكبير ميمي عبد الرازق، من أطيب وأجمل الناس، ربنا يتولاه برحمته ويرزقه الجنة ونعيمها ويصبر أهله وأحبابه”.

توفى منذ قليل ميمي عبد الرازق المدير الفنى السابق لنادي المصري البورسعيدي وعضو لجنة التخطيط.

وفاة ميمي عبدالرازق مدرب المصري السابق

وتم الاعلان عن الوفاة منذ قليل وسط أجواء حزن تعيشها بورسعيد بسبب الرحيل المفاجئ لـ ميمى عبد الرازق.

الزمالك اليوم يتقدم بخالص العزاء فى وفاة الراحل، داعيين الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، وان يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.