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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تعلن تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية عقب زيارة كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية والرئيس الصيني
زعيم كوريا الشمالية والرئيس الصيني
فرناس حفظي

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن بكين وبيونغ يانغ تعتزمان تعزيز العلاقات الشعبية والتعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك بالتزامن مع زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الصين، في خطوة تأتي وسط مؤشرات على تقارب العلاقات بين البلدين.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية، في بيان بشأن الزيارة، أن البلدين أكدا أهمية توسيع التبادلات بين الشعبين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بالتزامن مع افتتاح الجسر الجديد فوق نهر يالو، الذي يربط بين البلدين ويُتوقع أن يسهم في تنشيط حركة التجارة والتبادل عبر الحدود.

وأضاف البيان أن الصين وكوريا الشمالية ستعملان على تعزيز التواصل والتعاون الاستراتيجي، بما يخدم حماية السيادة والأمن ومصالح التنمية لدى البلدين.

وخلال زيارته، توجه كيم جونغ أون إلى النصب التذكاري للحرب الكورية في مدينة داندونغ الصينية، حيث أعرب عن امتنانه للجنود الذين سقطوا خلال الحرب، كما أفادت تقارير بزيارته مصنعًا للسيارات في المدينة.

ووصل الزعيم الكوري الشمالي إلى داندونغ، السبت 24 أكتوبر، عبر جسر يالو الجديد، الذي افتُتح في وقت سابق من الشهر الجاري بعد سنوات من التأخير، في خطوة يُتوقع أن تعزز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين. 

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه بكين وبيونغ يانغ إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستراتيجية، فيما تظل الصين الشريك الاقتصادي والدبلوماسي الأبرز لكوريا الشمالية.

وسائل الإعلام الرسمية الصينية التعاون الاقتصادي والتجاري الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بيونغ يانغ بكين

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