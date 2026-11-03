توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. الرئيس السيسي يستقبل رئيسة سلوفينيا

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر أكتوبر 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

درجات الحرارة

درجات الحرارة

القاهرة 30

الإسكندرية 28

شرم الشيخ 33

مطروح 28

أسوان 37

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية



مكة 38

الدوحة 36

بيروت 26

القدس 24

الخرطوم 41

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم



أنقرة 19

لندن 16

واشنطن 21

باريس 12

موسكو 2

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تتصدر أسعار الذهب اهتمامات المواطنين في مصر، مع استمرار متابعة تحركات المعدن الأصفر في الأسواق، خاصة من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في الذهب باعتباره أحد وسائل الادخار.

وسجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مستويات متفاوتة بحسب الأعيرة المتداولة وفقاً لما رصده “صباح البلد”، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6350 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 7257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5442 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب وفقًا للأرقام المعلنة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 7257 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 6350 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 5442 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 50800 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7257 جنيهًا، ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب بين الأعيرة المتداولة، ويهتم به عدد من الراغبين في شراء السبائك والمشغولات الذهبية مرتفعة النقاء.

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مستويات متفاوتة أمام الجنيه المصري، وفقًا للأسعار الواردة في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث سجل الدولار الأمريكي 55.36 جنيه للشراء و55.50 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 62.05 جنيه للشراء و62.21 جنيه للبيع، وفقاً لما ذكره برنامج “صباح البلد”.

وتحظى أسعار العملات باهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل ارتباطها بحركة الاستيراد والتصدير والمعاملات التجارية، إلى جانب تأثيرها على تكلفة السلع والخدمات التي تعتمد على المنتجات المستوردة.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي 55.36 جنيه للشراء و55.50 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة، ليواصل تحركاته أمام الجنيه المصري في سوق الصرف.

ويعد الدولار من أبرز العملات التي تحظى بمتابعة يومية، نظرًا لدوره في حركة التجارة الدولية وتسوية العديد من المعاملات المالية والاستيرادية.

سعر اليورو اليوم في مصر

بلغ سعر اليورو 62.05 جنيه للشراء و62.21 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار الواردة.

ويأتي اليورو ضمن العملات الأجنبية الرئيسية التي يتابعها المتعاملون في سوق الصرف، خاصة في ظل ارتباطه بالمعاملات التجارية والاقتصادية مع دول منطقة اليورو.

لتر السولار بـ70 جنيهًا في السوق السوداء.. أسامة كمال يكشف مفاجآت تهريب الوقود

في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه أسواق الطاقة عالميًا، وتتصاعد المخاوف بشأن تأمين احتياجات الدول من المنتجات البترولية، تبرز قضية تهريب الوقود إلى السوق السوداء باعتبارها أحد التحديات التي تستنزف الموارد وتؤثر على كفاءة منظومة التوزيع.

وفي تحرك يستهدف إحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية، بدأت الحكومة تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود، تستهدف كشف أوجه التلاعب والتهريب، وضمان وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة ومركبة.

تهريب الوقود يرفع أسعار السولار في السوق السوداء

السولار

كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن وجود عمليات تهريب للمنتجات البترولية وبيعها في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن سعر لتر السولار وصل إلى 60 و70 جنيهًا في بعض المناطق التي تستخدمه في أعمال المناجم.

مدبولي: مصر تسعى لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة الحديد والصلب تُعد من أهم الصناعات الاستراتيجية، نظرًا لدورها الحيوي في دعم مشروعات البنية التحتية، وتعزيز فرص العمل، ودفع معدلات التنمية الاقتصادية.

وأوضح مدبولي أن أهمية القمة المنعقدة اليوم تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، وتحقيق الاستفادة المثلى من المزايا التنافسية التي تمتلكها كل دولة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتوسع في الوصول إلى أسواق الدول الشقيقة.

صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية لدعم التنمية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن صناعة الصلب تمثل أحد القطاعات المهمة التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بخطط التنمية والتوسع العمراني ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن دورها في توفير فرص العمل ودعم النشاط الصناعي.

وأكد أن الاهتمام بهذه الصناعة يأتي انطلاقًا من أهميتها الاستراتيجية وتأثيرها في العديد من القطاعات الاقتصادية، وهو ما يجعل تطويرها وتعزيز قدرتها التنافسية أمرًا ضروريًا.

مدبولي: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية لدعم البنية التحتية وتوفير فرص العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة الحديد والصلب تُعد من أهم الصناعات الاستراتيجية، نظرًا لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم خطط التنمية ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن دورها في تعزيز فرص العمل.

وأوضح مدبولي أن صناعة الصلب ترتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وتمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وهو ما يعزز من أهميتها باعتبارها إحدى الصناعات الداعمة للنشاط الاقتصادي.

الرئيس السيسي: أثق في قدرة الرئيس ترامب على دعم جهود التوصل إلى تسوية تنهي معاناة شعوب المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ناتاشا پيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، خلال زيارتها الرسمية إلى مصر، التي تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال تضمنت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني لجمهورية سلوفينيا وجمهورية مصر العربية، والتقاط صورة تذكارية بين الرئيسين، وأعقبها لقاء ثنائي بين الرئيس والرئيسة السلوفينية، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس رحب بزيارة الرئيسة السلوفينية إلى مصر، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات بين مصر وسلوفينيا، ومشيرًا إلى أهمية العمل على تطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية، والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن دفع التعاون المشترك في مجال الربط بين الموانئ، والهجرة المنظمة، والتعليم والبحث العلمي والسياحة.

كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية تعميق التعاون المصري – السلوفيني دفعًا للشراكة الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أعربت رئيسة سلوفينيا عن اعتزازها البالغ بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكدةً تقديرها لحُسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومشيرةً إلى حرص سلوفينيا على تطوير العلاقات التي تجمعها بمصر والانتقال بها إلى آفاق أرحب، ومنوهةً في هذا السياق إلى فرص التعاون الثنائي في مجالات إدارة الموارد المائية، والتعليم والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، وتدوير المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، خاصة الأمم المتحدة.

بالنشيد الوطني.. الرئيس السيسي يستقبل رئيسة سلوفينيا بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ناتاشا پيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بقصر الاتحادية، في مراسم استقبال رسمية، عُزف خلالها النشيدان الوطنيان لجمهورية مصر العربية وجمهورية سلوفينيا، بحضور الرئيس السيسي ورئيسة سلوفينيا.

وشهدت مراسم الاستقبال اصطفاف حرس الشرف لتحية الرئيسة السلوفينية، في إطار البروتوكولات الرسمية المتبعة لاستقبال رؤساء الدول، بما يعكس الطابع الرسمي للزيارة التي تجريها إلى مصر.

وجاء استقبال الرئيس السيسي لرئيسة سلوفينيا في إطار الزيارة الرسمية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة سلوفينيا، لبحث سبل تطوير العلاقات المصرية السلوفينية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.