خصائص مضادة للسرطان.. فوائد الخرشوف الصحية

الخرشوف من الحضروات التى تساعد على إزالة السموم من الجسم، وتحسين صحة الكبد، والمساعدة في مشاكل الجهاز الهضمي مثل: عسر الهضم، والإمساك، ومتلازمة القولون العصبي، والإسهال.

يمتلك الخرشوف أيضًا خصائص مضادة للسرطان، إلى جانب تقليل ضغط الدم، والقضاء على مخلفات الكحول، وتحفيز التبول. وبالتأكيد تاتي فوائد الخرشوف المختلفة من قيمته الغذائية.

فوائد الخرشوف الصحية

الوقاية من السرطان

يحتوي الخرشوف على عدة خصائص تساعد على الوقاية من السرطان، حيث يحتوي الخرشوف على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة مقارنة بباقي جميع الخضروات، كما أن المستخلصات المصنوعة من أوراق الخرشوف مفيدة جدًا في منع تكاثر خلايا السرطان.

كما أن الخرشوف غني بالبوليفينول الهام للوقاية من وعلاج السرطان. كما استكشفت العديد من الدراسات البحثية الأخرى ووجدت أن الخرشوف يحمل إمكانات علاجية لعلاج ورم المتوسطة.

تحسين صحة القلب

من فوائد الخرشوف تحسين صحة القلب، لأنه يقلل مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL أو أحماض أوميغا 3 الدهنية) في الدم، مما يقي من زيادة ضغط الدم، والنوبات قلبية والسكتات دماغية قاتلة. ت

تظيم ضغط الدم

الخرشوف يعمل بمثابة موسع للأوعية وهو مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يتناولون بالفعل أدوية ارتفاع ضغط الدم لمنع آثار نقص البوتاسيوم لأنه غني بالبوتاسيوم. كما يتم تشجيع مرضى السكر على تناول الخرشوف لمنع المضاعفات المرتبطة بضغط الدم.

تحسين صحة الكبد

تم العثور على اثنين من مضادات الأكسدة الموجودة في الخرشوف، السينارين cynarin، والسيليمارين، لتحسين الصحة العامة للكبد عن طريق الحد من وجود السموم وتسهيل القضاء عليها من الكبد والجسم.

أظهرت بعض الدراسات أن هذه المواد المضادة للأكسدة تعمل بنشاط على تعزيز إعادة نمو وإصلاح خلايا الكبد التالفة، لذلك تُعتبر تحسين صحة الكبد من فوائد الخرشوف الهامة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تعتبر الخرشوف مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، والتي تعد واحدة من أكثر المواد الغذائية المفيدة لتحسين صحة ووظائف الجهاز الهضمي، والوقاية من الامساك.

فائدة إضافية أخرى من الخرشوف من حيث الهضم هو تأثيرها على المرارة، فالخرشوف يُهدئ المرارة الملتهبة. علاج صداع الكحول يقلل الخرشوف من مستويات السموم في الدم عن طريق القضاء عليها بسرعة، لذلك؛ الخرشوف جعل علاج مثالي لصداع الكحول، ويمكن مضغ أوراق قليلة من الخرشوف بعد ليلة من الشرب الكثيف.

زيادة كثافة المعادن في العظام

الخرشوف هو واحد من أفضل الأطعمة للحصول على الفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز، وهذه المعادن هي أجزاء أساسية لزيادة صحة العظام وكثافتها، مما يقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين وظيفة الدماغ

يعمل الخرشوف كموسع للأوعية مما يتيح وصول المزيد من الأكسجين إلى المخ وتحسين وظيفة الدماغ، كما أنه غني بالفسفور الهام للحفاظ على صحة خلايا المخ.

فوائد الخرشوف للحامل

الخرشوف يساعد النساء الحوامل على إنجاب أطفال أصحاء ويقي من العيوب الخلقية، حيث يمكن أن تؤدي المستويات العالية من حمض الفوليك الموجودة في الخرشوف إلى منع حدوث عيوب الأنبوب العصبي عند الأجنة.

فوائد الخرشوف للتخسيس

عندما يتم تناول الخرشوف كجزء من نظام غذائي متوازنة، فإنه يساعد على التخسيس وخسارة الوزن الزائد، فالخرشوف غني بالألياف التي تعزز الإحساس بالشبع وتساعد على خسارة الوزن الزائد.

الخرشوف منخفض السعرات الحرارية، وهو أمر مفيد للحفاظ أو لتحقيق وزن صحي، حيث يحتوي الخرشوف المتوسط على 64 سعرة حرارية فقط.

المصدر boldsky