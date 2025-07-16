بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

توفيت منذ قليل الطفلة رحمة 12 سنه خامس ضحايا واقعة وفاة الأشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المنيا، داخل المستشفى بعد أيام من تلقيها الرعاية الطبية إثر إصابتها بأعراض مرضية غامضة مماثلة لما تعرض له أشقاؤها الأربعة.

وتم نقل جثمان الطفلة إلى المشرحة ، تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية.

كانت أصدرت النيابة العامة بمركز ديرمواس، صرحت بدفن جثمان الطفل الرابع الذي توفي متأثرًا بوفاة أشقائه الثلاثة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية التي أجراها الطبيب الشرعي.

وكشف مصدر طبي أن نتائج تحليل عينات شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين ستصدر غدًا، بعد سحب العينات وإرسالها إلى المعمل المختص.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال فريق وقائي إلى منزل الأسرة لفحص الوضع البيئي في المنزل، مشيرًا إلى أن المعطيات السريرية تنفي تعرضهم للإصابة بمرض الالتهاب السحائي، خاصة أنهم يحصلون على التطعيمات بشكل منتظم.

وأوضح المصدر أن العينة التي سحبت من الطفل الرابع المتوفي جاءت سلبية، مما يعني عدم وجود أعراض تدل على الإصابة بالتهاب السحائي أو أي عدوى بكتيرية معروفة.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة 3 أشقاء وإصابة 3 آخرين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة "ريم. ن " 10 سنوات، و"عمر. ن " 7 سنوات، و"محمد. ن " 11 سنة، بينما تعرض شقيقهم الرابع "أحمد. ن " 5 سنوات للإصابة وتوفي لاحقًا بعد ساعات من دفنهم.

كما تم نقل اثنين من الأشقاء إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.ج