أخبار المنيا.. انطلاق فعاليات حملة 100 يوم صحة والتضامن تعلن 880 ألف مستفيد من مبادرات التمكين والدعم المجتمعي وإزالة 381 حالة تعد

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بدء فعاليات حملة «100 يوم صحة» لتقديم خدمات طبية مجانية بالقرى والمدن، كما اعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في بيان لها انه خلال عام 2024–2025 استفاد أكثر من 880 ألف مواطن من مبادرات التمكين والدعم المجتمعي، كما تم إزالة 381 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 26.



بدء فعاليات حملة «100 يوم صحة» لتقديم خدمات طبية مجانية بالقرى والمدن بالمنيا



أعطى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، إشارة البدء لانطلاق فعاليات حملة «100 يوم صحة» بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتي تشمل المستشفيات العامة والمركزية، الوحدات الصحية، العيادات الثابتة، والعيادات المتنقلة، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لكافة الفئات العمرية وفي مختلف التخصصات الطبية.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي، وتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الحملة تستهدف الوصول إلى كل المواطنين أينما كانوا، مع الاستفادة من جميع المبادرات الرئاسية الرامية لتحسين صحة الأسرة المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن الفرق الطبية ستعمل على مدار اليوم من خلال قوافل متحركة وثابتة لضمان تغطية كل القرى والتجمعات السكنية، مؤكدًا حرص المحافظة على تيسير كافة السبل لإنجاح الحملة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات الصحية والمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الفرق الطبية وتدعيمها بكافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة.



محافظ المنيا.. أكثر من 880 ألف مستفيد من مبادرات التمكين والدعم المجتمعي.



اطّلع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تقرير شامل حول جهود وإنجازات مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي قدّمه عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يستعرض التقرير حجم الجهود المبذولة لتقديم الحماية الاجتماعية والدعم التنموي للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج متنوعة ومبادرات فعالة تستهدف تمكين المرأة، وتحسين جودة حياة الأسر، وتحقيق التكافل المجتمعي.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 461,074 مستفيدًا، إلى جانب 2,447 مستفيدًا من الضمان الاجتماعي بإجمالي دعم 1,338,509 جنيه، و1,371 مستفيدًا من قانون الطفل بتكلفة 749,937 جنيه، بالإضافة إلى 348 مستفيدًا من قانون الإغاثات بمبلغ إجمالي 10,693,250 جنيه. كما تم توزيع اللحوم والسلع الغذائية على 45,250 أسرة في مختلف مراكز المحافظة.



الموجة 26 محافظ المنيا: إزالة 381 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة



أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 381 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 5 يوليو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة التي نفذتها الأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 125 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و85 حالة تعد بالبناء(متغيرات مكانية)، بالإضافة إلى 16حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و155 حالة تعدٍ مباشر على الأراضي الزراعية الخاصة.