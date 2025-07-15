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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: بدء فعاليات حملة 100 يوم صحة لتقديم خدمات طبية مجانية

محافظ المنيا يعطي إشارة البدء
محافظ المنيا يعطي إشارة البدء
ايمن رياض

أعطى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، إشارة البدء لانطلاق فعاليات حملة «100 يوم صحة» بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتي تشمل المستشفيات العامة والمركزية، الوحدات الصحية، العيادات الثابتة، والعيادات المتنقلة، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لكافة الفئات العمرية وفي مختلف التخصصات الطبية.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي، وتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الحملة تستهدف الوصول إلى كل المواطنين أينما كانوا، مع الاستفادة من جميع المبادرات الرئاسية الرامية لتحسين صحة الأسرة المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن الفرق الطبية ستعمل على مدار اليوم من خلال قوافل متحركة وثابتة لضمان تغطية كل القرى والتجمعات السكنية، مؤكدًا حرص المحافظة على تيسير كافة السبل لإنجاح الحملة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات الصحية والمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الفرق الطبية وتدعيمها بكافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة.

وأضافت أن الحملة تشمل جميع خدمات المبادرات الرئاسية في مجالات صحة المرأة، صحة الأم والطفل، الفحص المبكر للأمراض المزمنة، والكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، إلى جانب التوعية بالتغذية السليمة، وذلك بهدف الوصول بالخدمة لكل مواطن مجانًا وبأعلى كفاءة طبية ممكنة.

المنيا محافظ المنيا صحه 100 مليون

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