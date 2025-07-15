حملات مكبرة من تموين الشرقية للرقابة على الأسواق بالزقازيق ومنيا القمح

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية بالشرقية بالإشتراك مع الطب البيطري بشن حملة بدائرة مركز منيا القمح للمرور على المحال التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وتم تحرير محضر رقم (٢٦٣٧١) جنح ضد صاحب كشك سجائر لقيامه ببيع سجائر أزيد من السعر المعلنة وتحرير محضر رقم (٢٦٣٧٢) جنح ضد صاحب محل سجائر وتم التحفظ على (٢٠) كيس تبغ وزن الكيس ١٣٠جرام وتحرير محضر رقم (٢٦٣٧٤) جنح ضد صاحب محل أدخنه لقيامه ببيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على (١٠٠) علبة سجائر بدون فاتورة.

كما تم تحرير محضر رقم (٢٦٣٧٥) جنح منيا القمح ضد صاحب محل جزارة لقيامه بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على (٢٠) كيلو لحوم بلدية.

هذا وقد قامت مديرية التموين بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية وأسفرت عن تحرير محضر رقم (٢٤١٠٥) جنح مركز الزقازيق ضد أحد التجار لقيامه بالبيع بدون فاتورة وتم التحفظ على (٥) كراتين زيت طعام بكل كرتونة (١٢) زجاجة وزن الواحدة ٨٥٠جرام وتحرير محضر رقم (٢٤١٠٦) جنح مركز الزقازيق للقيام ببيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي.