قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد ترد على شائعات "المتوسط": لا ظواهر جوية غير طبيعية.. وارتفاع الأمواج طبيعي
لبنان.. طيران الاحتلال ينفذ 15 غارة جوية على محيط بعلبك
صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو.. استعلم عن زيادتك
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر.. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم
شوبير: وسام أبوعلي يرفض المشاركة بمعسكر الأهلي في تونس بداعى الإصابة
الإفتاء تحسم الجدل حول الصلاة في المساجد ذات الأضرحة
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة
الاتحاد الأوروبي يقترب من توقيع عقوبات جديدة على روسيا
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة بأحياء في السويداء
بشرى سارة.. قوائم انتظار للمعلمين الناجحين في مسابقات التعليم ولم يشملهم التعيين
مفاجآت وجدل.. ظواهر استثنائية في مونديال الأندية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

10 أيام على انتهاء التقديم.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض بالشرقية

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار فتح باب التقدم والتنسيق للالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للتمريض "بنين وبنات" للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك خلال الفترة من ١٢ يوليو ٢٠٢٥ حتى ٢٤ يوليو ٢٠٢٥، وفقاً للاشتراطات والمعايير المعلنة من قبل إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، مع تبقي ١٠ أيام فقط على غلق باب التقديم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المديرية حريصة على إعداد كوادر تمريضية متميزة علمياً وعملياً، قادرة على أداء مهامها بكفاءة داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للنهوض بمنظومة التمريض وتلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية من الفئات التمريضية.

وأشار الدكتور هاني جميعه إلى أن التقديم يتم وفقاً لضوابط واضحة تحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشدداً على أنه لا توجد أي استثناءات بالقبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض، وأنه لن يتم النظر في أي مستند غير صحيح أو غير مستوفي، وسيتم استبعاد المتقدم أو فصله فوراً حال ثبوت ذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، حرصاً على مصلحة المنظومة التعليمية والصحية بالمحافظة.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن شروط التقدم تضمنت أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلاً على مجموع لا يقل عن ٢٤٥ درجة في الشهادة الإعدادية وأن يكون مصري الجنسية حسن السير والسلوك وأن يكون من أبناء محافظة الشرقية ومن الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارسها، وأن القبول يتم طبقاً لمقر السكن، مع تقديم ما يفيد الإقامة في نطاق المركز التابع له مدرسة التمريض، مع عدم الزواج أو الارتباط، والالتزام بذلك طوال فترة الدراسة، وفي حال حدوث ذلك يتم الفصل النهائي، مع ضرورة تقديم تعهد بالتفرغ التام للدراسة موقع من ولي الأمر.

وأضافت الدكتورة إيمان علي مديرة إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، بأنه لابد من اجتياز معايير القبول الموضوعة، والتي تتضمن أن يتم القبول وفقاً لأعلى المجاميع للناجحين في اجتياز اختبارات القدرات التي تشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بنسبة نجاح لا تقل عن ٧٠٪ لكل مادة، بالإضافة إلى اجتياز كشف الهيئة بواسطة اللجنة المختصة والذي يشمل "التناسق الجسدي والمظهر العام، وقوة الملاحظة وسرعة الاستجابة، واللباقة في الحديث ومهارات التواصل، سلامة النطق، والخلو من العيوب الخلقية التي تعيق العمل بالتمريض، بجانب اجتياز الكشف الطبي الذي يتم من خلال القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل كشف (باطنة - عيون – فحص مخدرات).

كما يجب على المتقدم تقديم المستندات المطلوبة عند القبول النهائي، ويشترط لقبول الطالب أو الطالبة أن يكون قد استوفى كافة الشروط، والضوابط العامة والتي منها اجتياز جميع الاختبارات والكشف الطبي، وتم إعلان نتيجة التنسيق النهائي واعتمادها من الجهة المختصة، كما لا يوجد دور ثان أو إعادة لاختبارات القدرات ولا يوجد درجات رأفة للاختبارات، ويشترط تقديم الملف في مدارس التمريض التابعة لنفس المركز الحاصل منه الطالب على الشهادة الإعدادية طبقاً للتوطين.

وتضم مدارس التمريض عدد ٢ مدرسة للبنين (الحسينية – تلراك)، وعدد ١٥ مدرسة للبنات (ههيا – كفر صقر – منيا القمح – فاقوس – الإبراهيمية – شريف عمر بفاقوس – مشتول السوق – الصوفية – ديرب نجم – القرين – أولاد صقر – أبو كبير – الحسينية – بلبيس – أبو حماد).

بالشرقية الصحة وزارة الصحة الثانوية الفنية الثانوية الفنية للتمريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 في مصر

سكن لكل المصريين 7

يبدأ من 25 ألف جنيه.. مقدم شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

الحادث بالغربية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية.. صور

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

احمد عبدالقادر

إن جاءكم فاسق بنبإ.. أحمد عبد القادر يرد على تصريحات رغبته اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

ارشيفيه

تعليم الوادي الجديد تستكمل البرنامج التدريبي لصقل مهارات الطلاب فى اللغة الإنجليزية

تسليم طالب كفيف عصا ذكية

استجابة فورية.. محافظ أسيوط يوجه بتسليم عصا ذكية لطالب بمدرسة النور للمكفوفين

إزالة التعديات بأسيوط

إزالة 50 حالة تعد على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بأسيوط

بالصور

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر.. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل

فضيحة السيارات الكهربائية في الصين تكشف مدى سهولة خداع النظام

النظام الصيني
النظام الصيني
النظام الصيني

علامة صغيرة على الأظافر قد تشير إلى خطر على القلب

علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب
علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب
علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب

شاهد سيارة الرئيس الفرنسية.. من مركبة الشعب للرئاسة

سيارة ماكرون
سيارة ماكرون
سيارة ماكرون

فيديو

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

نادية السيد واية حبيب

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

الفنان أحمد وفيق

الفنان أحمد وفيق: الريبرتوار مهم.. لكننا مش هنعيش عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد