10 أيام على انتهاء التقديم.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض بالشرقية

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار فتح باب التقدم والتنسيق للالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للتمريض "بنين وبنات" للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك خلال الفترة من ١٢ يوليو ٢٠٢٥ حتى ٢٤ يوليو ٢٠٢٥، وفقاً للاشتراطات والمعايير المعلنة من قبل إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، مع تبقي ١٠ أيام فقط على غلق باب التقديم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المديرية حريصة على إعداد كوادر تمريضية متميزة علمياً وعملياً، قادرة على أداء مهامها بكفاءة داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للنهوض بمنظومة التمريض وتلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية من الفئات التمريضية.

وأشار الدكتور هاني جميعه إلى أن التقديم يتم وفقاً لضوابط واضحة تحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشدداً على أنه لا توجد أي استثناءات بالقبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض، وأنه لن يتم النظر في أي مستند غير صحيح أو غير مستوفي، وسيتم استبعاد المتقدم أو فصله فوراً حال ثبوت ذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، حرصاً على مصلحة المنظومة التعليمية والصحية بالمحافظة.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن شروط التقدم تضمنت أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلاً على مجموع لا يقل عن ٢٤٥ درجة في الشهادة الإعدادية وأن يكون مصري الجنسية حسن السير والسلوك وأن يكون من أبناء محافظة الشرقية ومن الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارسها، وأن القبول يتم طبقاً لمقر السكن، مع تقديم ما يفيد الإقامة في نطاق المركز التابع له مدرسة التمريض، مع عدم الزواج أو الارتباط، والالتزام بذلك طوال فترة الدراسة، وفي حال حدوث ذلك يتم الفصل النهائي، مع ضرورة تقديم تعهد بالتفرغ التام للدراسة موقع من ولي الأمر.

وأضافت الدكتورة إيمان علي مديرة إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، بأنه لابد من اجتياز معايير القبول الموضوعة، والتي تتضمن أن يتم القبول وفقاً لأعلى المجاميع للناجحين في اجتياز اختبارات القدرات التي تشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بنسبة نجاح لا تقل عن ٧٠٪ لكل مادة، بالإضافة إلى اجتياز كشف الهيئة بواسطة اللجنة المختصة والذي يشمل "التناسق الجسدي والمظهر العام، وقوة الملاحظة وسرعة الاستجابة، واللباقة في الحديث ومهارات التواصل، سلامة النطق، والخلو من العيوب الخلقية التي تعيق العمل بالتمريض، بجانب اجتياز الكشف الطبي الذي يتم من خلال القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل كشف (باطنة - عيون – فحص مخدرات).

كما يجب على المتقدم تقديم المستندات المطلوبة عند القبول النهائي، ويشترط لقبول الطالب أو الطالبة أن يكون قد استوفى كافة الشروط، والضوابط العامة والتي منها اجتياز جميع الاختبارات والكشف الطبي، وتم إعلان نتيجة التنسيق النهائي واعتمادها من الجهة المختصة، كما لا يوجد دور ثان أو إعادة لاختبارات القدرات ولا يوجد درجات رأفة للاختبارات، ويشترط تقديم الملف في مدارس التمريض التابعة لنفس المركز الحاصل منه الطالب على الشهادة الإعدادية طبقاً للتوطين.

وتضم مدارس التمريض عدد ٢ مدرسة للبنين (الحسينية – تلراك)، وعدد ١٥ مدرسة للبنات (ههيا – كفر صقر – منيا القمح – فاقوس – الإبراهيمية – شريف عمر بفاقوس – مشتول السوق – الصوفية – ديرب نجم – القرين – أولاد صقر – أبو كبير – الحسينية – بلبيس – أبو حماد).