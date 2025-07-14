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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع مشروعات تطوير الريف.. ويؤكد: قرى الصعيد تتحول إلى نموذجية

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

واصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا جولاته الميدانية بمركز العدوة، حيث تفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بقرية صفانية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

واستهل المحافظ جولته بتفقد شوارع القرية لمتابعة حجم أعمال التطوير والبنية التحتية على أرض الواقع، مؤكداً أن قرى الصعيد لم تعد منسية بفضل المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، وأحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ مشروعات خدمية وتنموية منفذة بقرية صفانية، حيث تفقد مجمع الخدمات الحكومية المقام على مساحة ٧٥٠ مترًا ويضم مبنى بمساحة ٤٢٠ مترًا يشمل ( مركز تكنولوجي، سجل مدني، شهر عقاري، مكتب تموين، بريد، تضامن اجتماعي إلى جانب الوحدة المحلية ومجلس قروي )، بهدف تيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات الحكومية في مكان واحد.

 كما تفقد المجمع الزراعي المقام على مساحة ٣٥٠ مترًا بمسطح مبانٍ ٣٣٠ مترًا ويضم وحدة بيطرية وجمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي لتقديم خدمات زراعية وبيطرية متكاملة للفلاحين والمزارعين بالقرية، بالإضافة إلى مركز تنمية الأسرة المقام على مساحة ٧٥٠ مترًا بمبنى تصل مساحته إلى ٥٥٠ مترًا ويضم دار حضانة ومقرًا للتأهيل والتدريب المهني ووحدة تدخل مبكر ووحدة مشورة اقتصادية وورش تدريب مهني وحديقة خارجية لتوفير بيئة تنموية شاملة تدعم الأسرة والمرأة والطفل داخل القرية.

وأكد محافظ المنيا خلال جولته أن العديد من قرى المحافظة تشهد تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تُعد أكبر برنامج تنموي في تاريخ مصر الحديث.

وأشار إلى أن المحافظة تسابق الزمن بالتعاون مع الجهات المنفذة لتذليل أي معوقات وإنهاء كافة المشروعات المتبقية في التوقيتات المحددة مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة لبدء تشغيلها لخدمة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بالريف المصري.

وأشار المحافظ إلى أن قرى الصعيد لم تعد منسية بل تحولت إلى قرى نموذجية بفضل مشروعات “حياة كريمة” التي حققت واقعًا ملموسًا للمواطنين الذين لمسوا التطوير في المجمعات الخدمية والمراكز التكنولوجية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتمهيد ورصف الطرق ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية من خلال تطوير المستشفيات والوحدات الصحية والتوسع في إنشاء ورفع كفاءة المدارس ومراكز الشباب.

وخلال لقائه بالمواطنين بمجمع الخدمات الحكومية بقرية صفانية، وافق المحافظ على توفير سيارة إسعاف لتسهيل تقديم الإسعافات الأولية ونقل المرضى والمصابين خاصة في الحالات الطارئة.

كما استجاب المحافظ لعدد من المطالب الإنسانية والحالات الأولى بالرعاية مكلفًا الوحدة المحلية والمكتب التنفيذي بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ورفع أي معوقات تعرقل مصالحهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستمع المحافظ لعدد من مقترحات المواطنين لتحسين مستوى الخدمات داخل القرية خاصة في مجالات النظافة العامة والتنظيم ودعم الأنشطة التجارية، مؤكداً أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم يمثل أولوية قصوى في خطة العمل التنفيذي لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات الأهالي.

رافق المحافظ خلال الجولة النائبان سعودي عبد الرحمن واللواء إيهاب عبد العظيم عضوا مجلس النواب، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، ورضا مصطفى رئيس مركز العدوة.

المنيا محافظ المنيا جولة حياة كريمة

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