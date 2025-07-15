محافظ المنيا: أكثر من 880 ألف مستفيد من مبادرات التمكين والدعم المجتمعي

اطّلع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تقرير شامل حول جهود وإنجازات مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي قدّمه عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يستعرض التقرير حجم الجهود المبذولة لتقديم الحماية الاجتماعية والدعم التنموي للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج متنوعة ومبادرات فعالة تستهدف تمكين المرأة، وتحسين جودة حياة الأسر، وتحقيق التكافل المجتمعي.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بلغ 461,074 مستفيدًا، إلى جانب 2,447 مستفيدًا من الضمان الاجتماعي بإجمالي دعم 1,338,509 جنيه، و1,371 مستفيدًا من قانون الطفل بتكلفة 749,937 جنيه، بالإضافة إلى 348 مستفيدًا من قانون الإغاثات بمبلغ إجمالي 10,693,250 جنيه. كما تم توزيع اللحوم والسلع الغذائية على 45,250 أسرة في مختلف مراكز المحافظة.

دعم المرأة والاسرة

وفي إطار دعم المرأة والأسرة، حققت إدارة شؤون المرأة أرقامًا قياسية في برامج التوعية والتنمية، حيث تم تأهيل 352,631 مستفيدًا عن طريق الرائدات الريفيات، وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة “بداية جديدة” 880,583 مستفيدًا، إلى جانب 1,732 مستفيدًا من تدريبات الإسعافات الأولية، و700 مستفيدة من برنامج “الألف يوم”، و10,830 مستفيدًا من حملة “طرق الأبواب”، و374,400 مستفيد من المشروطات الصحية.

وفي إطار الدعم الخيري والمجتمعي، تم تجهيز 127 عروسًا بتكلفة 2,561,550 جنيه، وسداد ديون 156 غارمًا وغارمة بمبلغ 2,714,000 جنيه، وتأهيل 17 منزلًا، وتقديم مساعدات مالية لـ 13,493 حالة بتكلفة 3,831,118 جنيه، وتنفيذ مشروعات تنموية لـ 2,093 مستفيدًا بقيمة 300,900 جنيه، وتنفيذ مشروع لتحسين تغذية الأمهات لـ 3,780 مستفيدة بقيمة 1.5 مليون جنيه، ومنحة تدريب على إقامة المشروعات لـ 400 سيدة.

كما أطلقت المديرية قوافل طبية مجانية شملت جميع مراكز المحافظة، استفاد منها 950,000 مواطن، وتم تقديم 18 جهازًا تعويضيًا من كراسي متحركة وسماعات أذن بتكلفة 150,000 جنيه، وتوصيل المياه لـ 240 أسرة بتكلفة 1,315,000 جنيه، وتوفير 10 أكشاك بقالة لدعم فرص العمل.

وفي إطار التعاون مع منظمة اليونيسيف، تم تقديم منح مجانية ودورات تدريبية لـ 710 مستفيدين، كما تم إصدار 2,868 شهادة تأدية خدمة عامة، و500 شهادة إعفاء، واستقبال 3,572 شكوى من المواطنين. كما تم صرف قروض دوارة للمرأة الريفية لـ 444 مستفيدة بإجمالي 1,498,000 جنيه.

كما شمل التقرير تطوير 32 حضانة وترخيص 4 أخريات، ودعم مشروعات “حياة كريمة” لـ 21 مستفيدًا، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة مباني لـ 17 حالة ضمن المبادرة، وتقديم 1,280 بحثًا لمحكمة الطفل، وتأهيل 35 شابًا بورش إنتاجية، وإلحاق 47 مستفيدًا بدور الأبناء في الرعاية.

وأكد اللواء كدواني أن ما تحقق من إنجازات ملموسة يعكس رؤية الدولة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم المجتمع وتنمية الإنسان، موجهاً بمواصلة العمل المشترك لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجتمعية.