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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل أيام من إنطلاقه.. مواصفات هاتف Realme 15 Pro 5G

شركة ريلمي
شركة ريلمي
لمياء الياسين

تستعد شركة ريلمي  لإطلاق سلسلة هواتفها Realme 15 في الهند في 24 يوليو، وتتجه الأنظار نحو هاتف Realme 15 Pro 5G ويبدو أن هذا الهاتف سيُصبح منافسًا قويًا في فئة الهواتف متوسطة المدى، بفضل بطاريته الضخمة.

على الجانب الآخر يأتي هاتف Realme 15 Pro 5G  بالعديد من الميزات مثل البطارية الضخمة والتي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة وهي الأكبر في فئتها والتي تأتي مقترنة بشحن سلكي بقوة 80 وات عبر USB-C لإعادة التعبئة السريعة.

مواصفات هاتف Realme 15 Pro 5G

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED منحنية من نوع HyperGlow 4D Curve+، مع سطوع أقصى يبلغ 6500 شمعة/م2 ومعدل تحديث 144 هرتز .

تقول Realme إن الشاشة تشغل 94% من مساحة الجسم، ومعدل استجابة للمس يبلغ 2500 هرتز وهي مواصفات تضاهي العديد من الهواتف الرائدة.

ميزات هاتف Realme 15 Pro 5G

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7 من الجيل الرابع . صُمم هذا المعالج بتقنية 4 نانومتر، ويُعد بقفزة في أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 27% مقارنةً بالجيل السابق، مما يوفر تجربة ألعاب وتعدد مهام سلسة.
على الرغم من بطاريته الضخمة، يبلغ سمك الهاتف 7.69 ملم فقط، وكما هو متوقع، فهو مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP69. سيتوفر بأربعة ألوان وهي الفضي والأخضر والوردي .

على صعيد البرمجيات، تُقدّم Realme ميزات ذكاء اصطناعي جديدة والتي تتيح للمستخدمين تعديل الصور باستخدام الأوامر الصوتية وتحسين تجربة الألعاب على الهواتف المحمولة.

شركة Realme هاتف Realme 15 Pro 5G الهواتف الرائدة ذكاء اصطناعي الهواتف المحمولة

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