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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأول من نوعه.. إليك أهم مواصفات هاتف ريلمي Realme 15 Lite

هاتف ريلمي
هاتف ريلمي
لمياء الياسين

تستعد شركة ريلمي لتحويل تركيزها إلى سلسلة هواتف Realme 15 في النصف الثاني من العام.

ورغم أن الشركة لم تؤكد إطلاقها رسميًا بعد، إلا أن التسريبات المتعلقة بالسلسلة القادمة بدأت بالظهور.

ويُتوقع أن يحمل هاتف Realme 15 Pro رقم الطراز RMX5101 والآن، يكشف تقرير جديد صادر عن XpertPick أن جهازًا يحمل رقم الطراز RMX5000 و يُعتقد أنه Realme 15 Lite - قيد التطوير أيضًا.

 مواصفات هاتف Realme 15 Lite

 مواصفات هاتف Realme 15 Lite

وفقًا للتقرير، سيتوفر هاتف Realme 15 Lite بثلاثة إصدارات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة التخزين 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت. 

بناءً على مواصفاته الأساسية، يبدو أن 15 Lite لن يكون الطراز الأرخص في هذه السلسلة.

 من المرجح أن يكون طراز آخر، مثل Realme 15x أو طراز مشابه، هو الجهاز الأساسي في هذه السلسلة.

يكشف التقرير أيضًا أن هاتف Realme 15 Lite سيتوفر بثلاثة ألوان وهي البنفسجي الداكن، والأخضر ، والذهبي ولا تزال مواصفات الجهاز الأخرى طي الكتمان حتى الآن.

ستكون هذه أول مرة تُطلق فيها Realme طرازًا "لايت" ضمن سلسلتها 

على الجانب الآخر تضمنت سلسلة Realme 14 طُرزًا مثل Realme 14x و14 و14T و14 Pro و14 Pro+ وفي المقابل، لم يصل هاتف Realme 14  إلى السوق الهندية. 

يشير تقرير حديث إلى أن هاتف Realme 15 Pro قد يُطرح في  بنهاية يوليو.

ومن المتوقع أن يتوفر بأربعة إصدارات: 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

وتشمل خيارات الألوان الأخضر ، والأرجواني ، والفضي ولا تزال التفاصيل قيد الانتظار.

شركة ريلمي هواتف Realme 15 هاتف Realme 15 Lite ذاكرة التخزين هاتف ريلمي

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