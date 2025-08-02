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جوجل تواصل تحديث تطبيق Phone by Google بتصميم Material 3 Expressive وتعديلات على الواجهة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تواصل تحديث تطبيق Phone by Google بتصميم Material 3 Expressive وتعديلات على الواجهة

جوجل
جوجل
احمد الشريف

واصلت جوجل العمل على تحديث تطبيق الاتصال الخاص بها "Phone by Google"، مع إطلاق الإصدار رقم 185، والذي يأتي بتعديلات جديدة على طريقة التنقل داخل التطبيق، ويُبنى على التصميم الجمالي المعروف باسم "Material 3 Expressive"، الذي بدأ ظهوره في تحديثات سابقة.

تبويب "Keypad" يحل محل الزر العائم

في السابق، كان يمكن الوصول إلى لوحة المفاتيح عبر زر عائم (FAB)، ولكن مع التحديث الجديد، أصبح من الضروري النقر على تبويب "Keypad" الموجود في الشريط السفلي للتطبيق للوصول إلى لوحة الاتصال.

إزالة تبويب "Favorites" واستبداله بزر في الأعلى

تمت إزالة تبويب "Favorites" من الشريط السفلي، واستُبدل بزر موجود في أعلى قائمة المكالمات الأخيرة "Recents".

وتظل جهات الاتصال المفضلة تظهر على شكل أيقونات دائرية يمكن تمريرها أفقيًا (مثل الكاروسيل)، وهي الآن مدمجة في أعلى واجهة "Recents".
 

الخيارات الأخرى انتقلت إلى القائمة الجانبية

فيما بقي تبويب البريد الصوتي "Voicemail" في مكانه على الشريط السفلي، انتقلت بقية الخيارات مثل "جهات الاتصال"، و"الإعدادات"، و"مسح سجل المكالمات"، و"المساعدة والتعليقات" إلى قائمة تنقل جانبية (navigation drawer)، لتوفير تجربة أكثر تنظيمًا.
 

طرق جديدة للرد على المكالمات

افتراضيًا، يظل الرد على المكالمات يتم عبر السحب الأفقي نحو اليمين، بينما يتم رفض المكالمة بالسحب لليسار. 

لكن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين اختيار طريقة بديلة للرد عبر النقر: زر أخضر على اليمين للرد (Answer) وآخر أحمر على اليسار للرفض (Decline). يمكن تغيير هذا من خلال:

Settings > Incoming call gesture > ثم اختيار "Single tap" بدلًا من "Horizontal swipe".
 

تغييرات في عرض صور جهات الاتصال أثناء المكالمات

أثناء المكالمات الواردة والصادرة، أصبحت صورة جهة الاتصال تُعرض الآن داخل دائرة ذات حواف متموجة (scalloped circle)، ويظهر رقم الهاتف أسفل الاسم (مع إخفاء الرقم).
 

الطرح يتم تدريجيًا

لا يزال التحديث الجديد في مرحلة الإطلاق الجزئي، حيث لم يصل بعد إلى جميع الأجهزة.

فعلى سبيل المثال، لم يتمكن مستخدمو بعض أجهزة Pixel مثل Pixel 6 Pro بنظام Android 16 QPR1 Beta من الحصول على كامل التحديث.

وقد بدأت جوجل في إرسال تغييرات التنقل لبعض مستخدمي النسخة التجريبية "Beta" من التطبيق منذ الشهر الماضي، ما يعني أن بعض المستخدمين قد يحصلون على التصميم الجديد، بينما لا يزال البعض الآخر يستخدم الواجهة القديمة مع لمسات من Material 3 Expressive.

جوجل Phone Google

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