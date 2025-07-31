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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير أمني.. ثغرة خطيرة في أداة Gemini CLI من جوجل تهدد المطورين

أداة Gemini CLI من جوجل
أداة Gemini CLI من جوجل
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة Tracebit المتخصصة في الأمن السيبراني عن وجود ثغرة أمنية خطيرة في أداة Gemini CLI، التي أطلقتها جوجل في 25 يونيو لمساعدة المطورين على كتابة التعليمات البرمجية باستخدام تقنية Google Gemini مباشرة عبر سطر الأوامر.

الثغرة تنفذ أوامر خبيثة لسرقة بيانات المطوريم دون علمهم 

وفقا لـ Tracebit، تم اكتشاف الثغرة بعد يومين فقط من إطلاق الأداة، حيث تجمع بين ضعف في التحقق من صحة الأوامر، وهجوم حقن الأوامر Prompt Injection، وتجربة مستخدم مضللة

كل ذلك مكن المهاجمين من تنفيذ تعليمات برمجية ضارة بصمت، بمجرد قيام المستخدم بفحص شيفرة غير موثوقة، مما يسمح بسرقة بيانات الاعتماد والمعلومات الحساسة من جهاز المطور وإرسالها إلى خوادم خارجية، دون علمه.

وقد أوضحت Tracebit في مدونة تقنية الطريقة التي يمكن من خلالها استغلال الثغرة، مشيرة إلى أن الهجوم قد لا يكتشف بسهولة من قبل الضحية بسبب طبيعة تنفيذ الاستغلال في الخلفية.

إفصاح واستجابة جوجل

أبلغت Tracebit شركة جوجل عن الثغرة عبر برنامج Bug Hunters في 27 يونيو، أي بعد يومين فقط من إطلاق الأداة. 

في البداية، صنفت جوجل الثغرة كـ أولوية منخفضة، لكنها عدلت التصنيف إلى P1, S1 (الأعلى خطورة وأولوية) في 23 يوليو بعد تبين خطورتها.

وفي 25 يوليو، أطلقت جوجل تحديثا جديدا (الإصدار 0.1.14) يتضمن إصلاحا للثغرة، وأعلنت عنه رسميا في 28 يوليو بعد الاتفاق مع الباحثين الأمنيين.

خلال الفترة التي امتدت لنحو شهر بين إطلاق الأداة وإصدار التحديث، لوحظ أن عدة باحثين أمنيين اكتشفوا بعض عناصر الثغرة بشكل مستقل.

كيف يؤثر ذلك على المستخدمين؟ وما هو الحل؟


يمنع التحديث الجديد تنفيذ الأوامر بشكل خفي، حيث يعرض للمستخدمين تحذيرات صريحة في حال محاولة تنفيذ شيفرات ضارة، ويتطلب منهم الموافقة اليدوية على تشغيل أي ملفات تنفيذية إضافية.

كما أكدت جوجل أن الأداة الآن تعتمد على نموذج أمني متعدد الطبقات يشمل:

- تشغيل الأوامر داخل بيئات معزولة Sandboxing عبر أدوات مثل Docker وPodman.

- تحذيرات بارزة باللون الأحمر في حال تعطيل العزل.

- حاويات معدة مسبقا لتأمين تنفيذ الأوامر بشكل تلقائي دون تعريض النظام للخطر.

كما أكدت Tracebit على أهمية التحقق دائما من الشيفرة غير الموثوقة، وخاصة مع الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة تطوير البرمجيات. ودعت المستخدمين إلى:

- تحديث الأداة فورا إلى الإصدار الأخير

تفعيل ميزات العزل sandboxing عند العمل مع مصادر غير معروفة

ثغرة Gemini CLI جوجل تعليمات برمجية ضارة

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