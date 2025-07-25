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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| سامسونج Galaxy S26 Ultra يحمل مفاجآت في الكاميرا والشحن.. جوجل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تسريبات نارية.. سامسونج Galaxy S26 Ultra يحمل مفاجآت في الكاميرا والشحن


رغم أن هاتف Galaxy S25 Ultra لا يزال حديث الإطلاق، إلا أن التسريبات المبكرة حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S26 Ultra تشير إلى تحسينات كبيرة قد تجعل من الأفضل تأجيل قرار الشراء. 


أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي تغزو واتساب.. تغييرات ذكية في الطريق إليك
 

بدأ تطبيق واتساب في اختبار مجموعة من الميزات الجديدة ضمن النسخ التجريبية الأخيرة على نظام أندرويد، وفقا لما كشفه موقع WABetaInfo. 


جرب ملابسك أونلاين.. جوجل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيا
 

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضيا باستخدام صورهم الشخصية. 


 Home Safe.. ميزة جديدة من سناب شات لإرسال تنبيه تلقائي بوصولك إلى المنزل

 

أعلنت منصة سناب شات، عن إطلاق ميزة جديدة تدعى Home Safe، تتيح للمستخدمين طمأنة الأصدقاء وأفراد العائلة بأنهم عادوا إلى منازلهم بسلام بعد الخروج من المنزل.

واتساب يختبر ميزة “ذكرني” لتسهيل متابعة الرسائل المهمة

 

يواصل تطبيق واتساب تقديم مزايا جديدة تبدو للوهلة الأولى بسيطة، لكنها تلمس واقع الاستخدام اليومي.

ريلمي تطلق سلسلة Realme 15.. هواتف بشاشة ضخمة وأداء استثنائي

طرحت شركة ريلمي Realme، أحدث هواتفها المتوسطة الداعمة للجيل الخامس، وهما Realme 15 Pro 5G وRealme 15 5G، مع تركيز ملحوظ على البطارية الكبيرة وتقنيات الكاميرا المعززة بالذكاء الاصطناعي.

OpenAI تستعد لإطلاق نموذج GPT-5 مع وعود بإتاحته مجانا للجميع

أفاد تقرير نشره موقع The Verge أن شركة OpenAI، بقيادة سام ألتمان، تستعد لإطلاق النسخة الجديدة من نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-5 في شهر أغسطس المقبل، وسط ترقب واسع في الأوساط التقنية.

وداعا واتساب.. روسيا تطور بديلا حكوميا لمراقبة المستخدمين

كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الروسية تعمل على تطوير جهاز إلكتروني جديد، من المقرر طرحه قريبا، يحتوي على تطبيق مراسلة يدعى Max يعتقد أنه مصمم لتمكين السلطات من مراقبة المواطنين والتجسس على أنشطتهم الرقمية.

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