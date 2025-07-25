ريلمي تطلق سلسلة Realme 15.. هواتف بشاشة ضخمة وأداء استثنائي

طرحت شركة ريلمي Realme، أحدث هواتفها المتوسطة الداعمة للجيل الخامس، وهما Realme 15 Pro 5G وRealme 15 5G، مع تركيز ملحوظ على البطارية الكبيرة وتقنيات الكاميرا المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز الهاتفان ببطارية ضخمة سعة 7000 مللي أمبير، ويدعمان الشحن السريع بقدرة 80 وات، ما يتيح شحنا سريعا وكفاءة طاقة محسنة.

مواصفات سلسلة ريلمي الجديدة Realme 15

من ناحية الأداء، يعتمد هاتف Realme 15 Pro 5G على معالج Snapdragon 7 Gen 4 من كوالكوم، في حين يعمل الإصدار العادي بمعالج ميدياتك Dimensity 7300+، وكلاهما يأتي بخيارات تصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين الداخلي.

يعتمد الهاتفان على واجهة ريلمي Realme UI 6 المبنية على نظام Android 15، ويقدمان شاشة من نوع AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 2800×1280 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وسطوع أقصى 6500 شمعة، وتغطية كاملة لمجموعة ألوان DCI-P3، محمية بزجاج Gorilla Glass 7i.

Realme 15 Pro 5G

من حيث الكاميرات، تم تجهيز كلا الهاتفين بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل قادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K.

بينما يحصل إصدار Pro على نظام كاميرا خلفية مزدوجة مكونة من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر واسع الزاوية بدقة 50 ميجابكسل أيضا، ما يتيح تصويرا عالي الجودة بزاويا متعددة، أما الإصدار العادي فيكتفي بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

وتولي ريلمي اهتماما كبيرا للذكاء الاصطناعي في هذه السلسلة، حيث أضافت ميزات مثل AI Edit Genie التي تتيح تعديل الصور عبر الأوامر الصوتية، وميزة AI Party التي تضبط إعدادات الكاميرا تلقائيا بناء على الإضاءة المحيطة.

وتشمل الميزات الأخرى التعرف على الحركة، إزالة التوهجات من الصور، تعزيز تصوير المناظر الطبيعية، ووضع AI Snap الذكي.

يتمتع الهاتفان بتصميم مقاوم للماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69، مع مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ودعم كامل لاتصال الجيل الخامس، Wi-Fi 6، Bluetooth 5.4، وGPS.

سيتوفر الهاتفان بدءا من 30 يوليو عبر الموقع الرسمي لـ ريلمي في الهند، بسعر يبدأ من 25999 روبية لهاتف Realme 15 5G، و31999 روبية لإصدار Pro، وتتوفر الهواتف بألوان الفضي المتدفق والأخضر المخملي لكلا الإصدارين، بالإضافة إلى لون الأرجواني الحريري الحصري لإصدار Pro، والوردي الحريري للإصدار الأساسي.