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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعره مفاجأة.. ريلمي تطلق هاتفا اقتصاديا أنيقا مزودا ببطارية ضخمة

هاتف Realme C71 4G
هاتف Realme C71 4G
لمياء الياسين

 كشفت شركة Realme رسميًا عن هاتف Realme C71 4G  ويأتي إطلاقه بعد إطلاق Realme C73 5G الشهر الماضي. إليك أهم مواصفاته وميزات وأسعاره 

مواصفات ومميزات Realme C71 5G

يتميز هاتف Realme C71 5G بشاشة IPS LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع يصل إلى 563 شمعة في وضع السطوع العالي. ورغم شاشته الكبيرة وبطاريته الضخمة، يبلغ سمك الهاتف 7.94 ملم فقط ويزن 201 جرام.
من ناحية البرمجيات، يعمل هاتف Realme C71 بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0. الهاتف مزود بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مزودة بمستشعر OmniVision OV13B وفلاش LED. حول وحدة الكاميرا، أضافت Realme تصميم Pulse Light الذي يدعم ألوانًا متعددة وأوضاع إضاءة قابلة للتخصيص.

مواصفات هاتف Realme C71 5G

مواصفات هاتف Realme C71 5G

يعمل هاتف Realme C71 5G بمعالج Unisoc T7250 ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة تصل إلى 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. يتيح دعم ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية (RAM) سعة تخزين إجمالية تصل إلى 12 جيجابايت، مع إمكانية توسيع سعة التخزين عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6300 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط والشحن العكسي بقوة 6 واط.

ميزات هاتف ريلمي C71ريلمي C71
 

لأغراض الأمان، يحتوي هاتف C71 على ماسح بصمات أصابع جانبي. تشمل خيارات الاتصال شبكتي 4G VoLTE، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومنفذ USB-C. يأتي الجهاز مقاومًا للغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP54، ويجتاز اختبارات السقوط والضغط العسكرية MIL-STD-810H.

سعر هاتف Realme C71 5G 

يتوفر هاتف Realme C71 5G باللونين الأسود البركاني والأزرق البحري. سعر طراز 4 جيجابايت + 64 جيجابايت هو 7,699 روبية، بينما سعر طراز 6 جيجابايت + 128 جيجابايت هو 8,699 روبية، مع عرض بنكي بقيمة 700 روبية، ليصبح السعر الفعلي 7,999 روبية.

هاتف Realme C71 4G شركة Realme نظام Android 15 كاميرا خلفية ذاكرة تخزين داخلية

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