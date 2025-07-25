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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Home Safe.. ميزة جديدة من سناب شات لإرسال تنبيه تلقائي بوصولك إلى المنزل

سناب شات
سناب شات
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة سناب شات، عن إطلاق ميزة جديدة تدعى Home Safe، تتيح للمستخدمين طمأنة الأصدقاء وأفراد العائلة بأنهم عادوا إلى منازلهم بسلام بعد الخروج من المنزل.

كيف تعمل الميزة؟

لبدء استخدام ميزة Home Safe، يحتاج المستخدم أولا إلى تحديد موقع منزله من خلال الضغط على الـ Bitmoji في خريطة Snap Map، ثم اختيار My Home.

وعند الخروج من المنزل، يمكن للمستخدم إبلاغ صديقه فور عودته عبر اتباع الخطوات التالية:

1. فتح المحادثة مع الصديق المعني

2. النقر على أيقونة الخريطة

3. ثم الضغط على زر Home Safe

بمجرد وصول المستخدم إلى المنزل، يتم إرسال تنبيه تلقائي إلى المحادثة بينه وبين الصديق، لإعلامه بأنه وصل بسلام.

الخصوصية أولا

أوضحت سناب شات أن ميزة Home Safe تعمل فقط مع الأصدقاء الذين يشارك المستخدم موقعه معهم بالفعل.


وبما أن مشاركة الموقع عبر Snap Map غير مفعلة افتراضيا، فلا يمكن لأي جهة رؤية موقعك أو تلقي تنبيهات Home Safe ما لم توافق على ذلك صراحة.

وقالت الشركة في بيان لها: “سواء كنت عائدا من موعد أول، أو من حفلة موسيقية مزدحمة، أو من رحلة نهاية الأسبوع، فإن ميزة Home Safe تمنح الأصدقاء والعائلة شعورا بالطمأنينة بأنك وصلت إلى المنزل بأمان”.


تأتي هذه الميزة بعد مرور شهرين فقط على إعلان سناب شات أن عدد مستخدمي Snap Map تجاوز 400 مليون مستخدم نشط شهريا.

منذ إطلاقها عام 2017، تطورت خريطة Snap Map من مجرد وسيلة لرؤية مواقع الأصدقاء واستعراض اللقطات العامة، إلى أداة شاملة لاكتشاف الأماكن الرائجة والأنشطة المحلية.

تعكس ميزة Home Safe تركيز سناب شات على تعزيز الأمان الشخصي وتقديم أدوات تواصل أكثر فاعلية وخصوصية، بما يتماشى مع احتياجات الحياة اليومية للمستخدمين.

سناب شات ميزة جديدة Home Safe

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