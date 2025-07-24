مايكروسوفت تطلق ميزات ذكاء اصطناعي جديدة لنظام Windows 11

بدأت شركة مايكروسوفت في طرح مجموعة من الميزات الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11، من أبرزها أداة Copilot Vision التي يمكنها فحص وتحليل كل ما يظهر على شاشة المستخدمن.

وبحسب ما ذكره موقع “ذا فيرج”، تتوفر هذه الميزات تدريجيا للمستخدمين، مع خصائص حصرية لأجهزة Copilot Plus المزودة بمعالجات Snapdragon.

Copilot Vision رؤية شاملة بذكاء اصطناعي

تتوفر الآن أداة Copilot Vision لجميع مستخدمي ويندوز 11 في الولايات المتحدة من خلال تطبيق Copilot، وتتيح هذه الأداة للمستخدمين طرح أسئلة صوتية حول المحتوى الظاهر على الشاشة، سواء كان من صفحات ويب أو تطبيقات متعددة مفتوحة في آن واحد.

كما يمكن استخدامها لطلب إرشادات حول تنفيذ مهام معينة على الحاسوب، مثل تحسين إضاءة صورة ما، وكانت مايكروسوفت قد بدأت اختبار نسخة محدودة من هذه الخاصية العام الماضي.

مساعد إعدادات ذكي لأجهزة Copilot Plus

أما لمستخدمي أجهزة Copilot Plus التي تعمل بمعالجات Snapdragon، فقد أضافت مايكروسوفت "وكيلا ذكيا" مدمجا في تطبيق الإعدادات.

يتيح هذا المساعد البحث عن إعدادات النظام باستخدام اللغة الطبيعية مثل: “أرغب في تفعيل وضع الهدوء” أو “توصيل جهاز بلوتوث”، ويمكنه تنفيذ الأوامر مباشرة نيابة عن المستخدم.

ميزة Click to Do تصبح أكثر ذكاء

عززت مايكروسوفت أيضا ميزة Click to Do التي تفعل عند الضغط على مفتاح ويندوز والنقر الأيسر على محتوى معين، وتساعد هذه الميزة على تنفيذ إجراءات سريعة مثل تلخيص فقرة نصية. وتشمل التحديثات الجديدة للميزة:

- استخدام أداة Reading Coach لتحسين مهارات القراءة والنطق.

- صياغة مستند في Word باستخدام Copilot.

- جدولة اجتماعات عبر Microsoft Teams.

أدوات حصرية جديدة لأجهزة Copilot Plus

تتضمن الميزات الحصرية لأجهزة Copilot Plus:

- أداة جديدة لتوليد الملصقات Stickers في تطبيق Paint باستخدام الذكاء الاصطناعي.

- أداة اختيار الكائنات داخل الصور لتحرير أجزاء محددة.

- خيار الإضاءة المثالية في تطبيق الصور Photos.

- أداة لقطة الشاشة المثالية في Snipping Tool التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط محتوى الشاشة بدقة.

تحسينات عامة لكل مستخدمي Windows 11

بالإضافة إلى الميزات المعززة بالذكاء الاصطناعي، أطلقت مايكروسوفت تحسينات أخرى لجميع مستخدمي Windows 11، منها:

- أداة لاختيار الألوان Color Picker داخل أداة Snipping Tool.

- آلية جديدة لإصلاح المشكلات التي تؤدي إلى إعادة التشغيل المفاجئ للنظام بشكل تلقائي.

وأوضحت مايكروسوفت أن هذه التحديثات ستصل للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، وقد بدأت بعض الميزات بالفعل بالظهور ضمن التحديثات غير الأمنية لنظام ويندوز وأيضا من خلال متجر Microsoft Store.